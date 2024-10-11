Турция зафиксировала самый высокий профицит счета текущих операций за пять лет

В августе лира оказалась в числе наименее успешных валют развивающихся рынков, пишет Bloomberg. Это объяснялось обвалом на мировом рынке и растущим спросом на доллары среди местного населения. Спрос на иностранную валюту отразился в данных по резервам на август, снизившись на $2,5 млрд после трех месяцев роста.