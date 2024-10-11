Турция зафиксировала самый высокий профицит счета текущих операций за пять лет
В августе Турция зафиксировала самый высокий за последние пять лет положительный баланс счета текущих операций, сообщает агентство Bloomberg. Этому способствовал рост туризма, который помог компенсировать дефицит торгового баланса страны.
Показатель в августе составил $4,3 млрд по сравнению с пересмотренным показателем в размере $778 млн в июле. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали профицит в размере $4,2 млрд. Основным драйвером стал чистый профицит сектора услуг в размере $8,7 млрд. Товарный дефицит составил $2,9 млрд.
Bloomberg отмечает, что резкое увеличение показателя отражает, как ограничительная денежно-кредитная политика помогает снизить спрос на иностранные товары за счет высоких затрат по займам, а также ограничения роста кредитования внутри страны. Кроме того, снизился импорт золота, который ранее увеличивал дефицит из-за инфляции.
По состоянию на 11:01 мск за одну турецкую лиру давали 2,495 руб., а на 12:07 мск одна турецкая лира равнялась 2,485 руб.
В августе лира оказалась в числе наименее успешных валют развивающихся рынков, пишет Bloomberg. Это объяснялось обвалом на мировом рынке и растущим спросом на доллары среди местного населения. Спрос на иностранную валюту отразился в данных по резервам на август, снизившись на $2,5 млрд после трех месяцев роста.