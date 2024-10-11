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Турция зафиксировала самый высокий профицит счета текущих операций за пять лет

Ведомости

В августе Турция зафиксировала самый высокий за последние пять лет положительный баланс счета текущих операций, сообщает агентство Bloomberg. Этому способствовал рост туризма, который помог компенсировать дефицит торгового баланса страны.

Показатель в августе составил $4,3 млрд по сравнению с пересмотренным показателем в размере $778 млн в июле. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали профицит в размере $4,2 млрд. Основным драйвером стал чистый профицит сектора услуг в размере $8,7 млрд. Товарный дефицит составил $2,9 млрд.

Bloomberg отмечает, что резкое увеличение показателя отражает, как ограничительная денежно-кредитная политика помогает снизить спрос на иностранные товары за счет высоких затрат по займам, а также ограничения роста кредитования внутри страны. Кроме того, снизился импорт золота, который ранее увеличивал дефицит из-за инфляции.

По состоянию на 11:01 мск за одну турецкую лиру давали 2,495 руб., а на 12:07 мск одна турецкая лира равнялась 2,485 руб.

В августе лира оказалась в числе наименее успешных валют развивающихся рынков, пишет Bloomberg. Это объяснялось обвалом на мировом рынке и растущим спросом на доллары среди местного населения. Спрос на иностранную валюту отразился в данных по резервам на август, снизившись на $2,5 млрд после трех месяцев роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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