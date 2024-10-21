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Народный банк Китая снизил базовую ставку до рекордных 3,1%

Ведомости

Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку (LPR) по кредитам сроком на один год до 3,1% годовых – на 25 базисных пунктов, сообщается на сайте регулятора.

Базовая процентная ставка по кредитам сроком более пяти лет составила 3,6%, тоже снизившись на 25 б. п. До этого НБК снижал ставки в июле: по однолетним кредитам на 10 базисных пунктов, до 3,35%, а по пятилетним кредитам – до 3,85%.

Согласно данным Trading Economics, после снижения ставок индекс Shanghai Composite вырос на 0,2% примерно до 3270 пунктов, в то время как Shenzhen Component подскочил на 1,3% до 10490 пунктов. Аналитики ожидали снижения ставки по кредитам сроком на год до 3,15%, а по пятилетним – до 3,65%.

18 октября фондовые индексы материкового Китая резко подскочили после того, как НБК запустил программу кредитования для поддержки обратного выкупа акций квалифицированных компаний, а также открыл механизм свопов для повышения ликвидности финансовых компаний. Кроме того, регулятор объявил, что может снова снизить требования к банковским резервам до конца года в зависимости от условий ликвидности.

24 сентября ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики. Тогда регулятор допустил понижение и базовой ставки для первоклассных заемщиков (LPR) и депозитов на 0,2–0,25 п. п., не приводя дополнительных подробностей. На пресс-конференции, содержание которой приведено на сайте регулятора, глава НБК Пань Гуншэн рассказал, в частности, о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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