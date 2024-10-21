Народный банк Китая снизил базовую ставку до рекордных 3,1%

24 сентября ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики. Тогда регулятор допустил понижение и базовой ставки для первоклассных заемщиков (LPR) и депозитов на 0,2–0,25 п. п., не приводя дополнительных подробностей. На пресс-конференции, содержание которой приведено на сайте регулятора, глава НБК Пань Гуншэн рассказал, в частности, о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд).