Минэкономразвития разработало соглашение о трансграничном банкротстве в СНГ
Минэкономразвития разработало проект международного соглашения о трансграничном банкротстве между странами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Документ устанавливает правила признания банкротами граждан и организаций – должников, если их основные интересы находятся в одной из стран – участниц соглашения, независимо от гражданства или места регистрации. В проекте соглашения зафиксированы компетенции судов государств – участников соглашения, определение применимого права к процедуре банкротства и к вопросам распоряжения иностранными активами, порядок признания иностранных процедур и судебных решений, а и другие аспекты.
В документе указано, что правила не будут распространяться на органы власти, компании ОПК и банки.
В ведомстве подтвердили разработку соглашения, указав, что его принятие «создаст условия для дальнейшего экономического сближения и интеграции в рамках Содружества».
Как писали в сентябре «Ведомости», до 90% заемщиков, планирующих или уже находящихся в процедуре судебного банкротства, так или иначе прибегают к услугам компаний-посредников, которых зачастую называют раздолжнителями. За 2023 г. в арбитражные суды граждане подали 396 317 заявлений на банкротство, а годом ранее таких заявлений было на 22% меньше – 324 066, следует из статистики Верховного суда.