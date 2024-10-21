Минэкономразвития разработало соглашение о трансграничном банкротстве в СНГ

Как писали в сентябре «Ведомости», до 90% заемщиков, планирующих или уже находящихся в процедуре судебного банкротства, так или иначе прибегают к услугам компаний-посредников, которых зачастую называют раздолжнителями. За 2023 г. в арбитражные суды граждане подали 396 317 заявлений на банкротство, а годом ранее таких заявлений было на 22% меньше – 324 066, следует из статистики Верховного суда.