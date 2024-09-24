Большинство граждан инициируют банкротство по совету раздолжнителей

До 90% заемщиков, планирующих или уже находящихся в процедуре судебного банкротства, так или иначе прибегают к услугам компаний-посредников, которых зачастую называют раздолжнителями, рассказал «Ведомостям» директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов в кулуарах форума «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», организованного компанией АБК. Но почти в 100% случаев есть вариант выхода из сложной ситуации с долгами без процедуры банкротства, отметил он.