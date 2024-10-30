Средства от таможенных платежей могут направить на модернизацию дорог
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о направлении части средств от таможенных платежей на модернизацию дорог до пропускных пунктов на государственной границе России. Об этом стало известно из перечня поручений по итогам расширенного заседания Президиума Государственного Совета.
Инициатива может осуществиться в рамках закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В перечне уточняется, что модернизация может коснуться как автомобильных дорог, так и железнодорожных путей. Доклад по поручению будет представлен до 1 декабря 2024 года.
За первое полугодие 2024 г. таможенные сборы в России выросли на 500 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
В мае сообщалось, что кабмин РФ одобрил запуск третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) за 3,7 трлн руб.