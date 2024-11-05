Объем проектов технологического суверенитета достиг 1 трлн рублей

Объем проектов технологического суверенитета достиг 1 трлн рублейПоказатель вырос почти в четыре раза
Общий объем проектов технологического суверенитета и структурной адаптации достиг почти 1 трлн руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ВЭБ.РФ.
Всего для финансирования отобраны 27 проектов общей стоимостью 977 млрд руб., из них семь проектов на 225,8 млрд руб. реализуются при участии кредитных средств ВЭБа. Речь идет об отраслях судостроения, электронной промышленности, железнодорожного и транспортного машиностроения, производства грузовых автомобилей и автотранспортных роботизированных платформ, станкостроения и др. Наибольший объем финансирования приходится на судостроение – 391,8 млрд руб., сферу строительства и развития индустриальных парков – 170,2 млрд руб., производство аккумуляторов – 113,9 млрд руб.
«На сегодня объем таких проектов приближается уже к 1 трлн руб., то есть вырос почти в четыре раза с декабря 2023 г., несмотря на ужесточение ДКП (денежно-кредитной политики. – "Ведомости") – ключевая ставка выросла на 5 п. п. за указанный период. До конца года ожидаем, что объем проектов превысит 1,5 трлн руб.», – подчеркнул первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.
В перечень отраслей, которые могут рассчитывать на преференции при получении банковских кредитов и поддержку со стороны государственных институтов, входят 13 направлений промышленности. В их числе авиационная, медицинская, станкоинструментальная, химическая промышленность, автомобилестроение, судостроение, фармацевтика, электроника и энергетика, нефтегазовое, сельскохозяйственное, специализированное и железнодорожное машиностроение.
«Сейчас мы находимся на заключительной стадии расширения таксономии. Включаем в механизм важнейшие направления в рамках обновленного перечня импортозамещения и проекты технологического развития. Планируем включить строительство и эксплуатацию высокоскоростных магистралей, возведение электростанций с использованием российских турбин и комплектующих, развитие месторождений редкоземельных металлов, производство композитных материалов и оборудования для сжиженного природного газа, создание инфраструктуры для круглогодичных курортов на морях и озере Байкал, а также проекты развития Северного морского пути. Кроме того, в планах запуск механизма финансирования проектов техсуверенитета через облигации», – сообщила Наталья Морщихина, директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России.
17 октября правительство России поддержало предложенное Минэкономразвития РФ изменение, предусматривающее увеличение размера финансового участия ВЭБ.РФ в проектах программы «Фабрика проектного финансирования» с 500 млрд до 600 млрд руб. Сейчас в рамках «Фабрики» реализуется 39 проектов на 4 трлн руб. В рамках программы по договорам синдицированного кредита выдано 915 млрд руб.
По прогнозу ВЭБ.РФ, объем поддержанных проектов к концу 2024 г. составит 22 трлн руб. Особое внимание уделяется инвестированию по стратегическим направлениям. Это промышленность, инфраструктура городов, внешнеэкономическая деятельность, поддержка малого и среднего предпринимательства и инновации.