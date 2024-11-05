Объем проектов технологического суверенитета достиг 1 трлн рублей

«Сейчас мы находимся на заключительной стадии расширения таксономии. Включаем в механизм важнейшие направления в рамках обновленного перечня импортозамещения и проекты технологического развития. Планируем включить строительство и эксплуатацию высокоскоростных магистралей, возведение электростанций с использованием российских турбин и комплектующих, развитие месторождений редкоземельных металлов, производство композитных материалов и оборудования для сжиженного природного газа, создание инфраструктуры для круглогодичных курортов на морях и озере Байкал, а также проекты развития Северного морского пути. Кроме того, в планах запуск механизма финансирования проектов техсуверенитета через облигации», – сообщила Наталья Морщихина, директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России.