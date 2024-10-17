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Кабмин расширил поддержку «Фабрики проектного финансирования»

Ведомости

Правительство России поддержало предложенное Минэкономразвития РФ изменение, предусматривающее увеличение размера финансового участия ВЭБ.РФ в проектах программы «Фабрика проектного финансирования» с 500 млрд до 600 млрд руб.

«Мы гарантируем инвесторам стабильность ставки по привлеченному кредиту даже при повышении ключевой ставки ЦБ. В случае роста ключевой ставки заемщику компенсируется часть уплаченных процентов», – подчеркнул первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

По его словам, в этом году по проектам программы будет выплачена субсидия в размере не более 65,8 млрд руб. В настоящий момент в рамках «Фабрики» реализуется 39 проектов на 4 трлн руб. На рассмотрении остаются более 45 проектов. В рамках программы по договорам синдицированного кредита выдано 915 млрд руб.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун уточнил, что увеличение программы до 600 млрд руб. вместе с доступным оставшимся лимитом позволит инициаторам проектов привлечь до 2,5 трлн руб. синдицированного кредитования от ВЭБа и банков и реализовать проекты с общей кредитной поддержкой до 6 трлн руб. Проекты реализуются по таким отраслевым направлениям, как металлургия, химия, нефтегазохимия, атомная промышленность, энергетика, портовая и транспортная инфраструктура и др.

Программа «Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 г., она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики. Стоимость займа по программе составляет не менее 3 млрд руб. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ.РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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