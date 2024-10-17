Кабмин расширил поддержку «Фабрики проектного финансирования»

По его словам, в этом году по проектам программы будет выплачена субсидия в размере не более 65,8 млрд руб. В настоящий момент в рамках «Фабрики» реализуется 39 проектов на 4 трлн руб. На рассмотрении остаются более 45 проектов. В рамках программы по договорам синдицированного кредита выдано 915 млрд руб.