Кабмин расширил поддержку «Фабрики проектного финансирования»
Правительство России поддержало предложенное Минэкономразвития РФ изменение, предусматривающее увеличение размера финансового участия ВЭБ.РФ в проектах программы «Фабрика проектного финансирования» с 500 млрд до 600 млрд руб.
«Мы гарантируем инвесторам стабильность ставки по привлеченному кредиту даже при повышении ключевой ставки ЦБ. В случае роста ключевой ставки заемщику компенсируется часть уплаченных процентов», – подчеркнул первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
По его словам, в этом году по проектам программы будет выплачена субсидия в размере не более 65,8 млрд руб. В настоящий момент в рамках «Фабрики» реализуется 39 проектов на 4 трлн руб. На рассмотрении остаются более 45 проектов. В рамках программы по договорам синдицированного кредита выдано 915 млрд руб.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун уточнил, что увеличение программы до 600 млрд руб. вместе с доступным оставшимся лимитом позволит инициаторам проектов привлечь до 2,5 трлн руб. синдицированного кредитования от ВЭБа и банков и реализовать проекты с общей кредитной поддержкой до 6 трлн руб. Проекты реализуются по таким отраслевым направлениям, как металлургия, химия, нефтегазохимия, атомная промышленность, энергетика, портовая и транспортная инфраструктура и др.
Программа «Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 г., она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики. Стоимость займа по программе составляет не менее 3 млрд руб. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ.РФ.