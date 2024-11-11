Глава МИД Индии призвал устранить нетарифные барьеры с Россией

Из совместного заявления также следует, что Индия намерена наращивать экспорт в Россию с помощью промышленного сотрудничества, а также технологического и инвестиционного партнерства. Стороны установили новую цель по товарообороту – Индия и Россия намерены достигнуть отметки в $100 млрд к 2030 г.