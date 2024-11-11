Глава МИД Индии призвал устранить нетарифные барьеры с Россией
Баланс торговли Москвы и Нью-Дели нуждается в исправлении, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в рамках российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи. По его словам, для этого нужно устранить нетарифные барьеры.
«Торговый баланс нуждается в срочном исправлении, поскольку он является односторонним. Для этого необходимо как можно скорее устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера», – сказал он (цитата по ТАСС).
В июле президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по результатам переговоров заявили, что страны стремятся устранить нетарифные торговые барьеры, которые относятся к двусторонней торговле. Лидеры поручили профильным ведомствам проработать возможность проведения переговоров, в ходе которых государства смогут подписать двустороннее соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями.
Из совместного заявления также следует, что Индия намерена наращивать экспорт в Россию с помощью промышленного сотрудничества, а также технологического и инвестиционного партнерства. Стороны установили новую цель по товарообороту – Индия и Россия намерены достигнуть отметки в $100 млрд к 2030 г.