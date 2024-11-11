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Глава МИД Индии призвал устранить нетарифные барьеры с Россией

Ведомости

Баланс торговли Москвы и Нью-Дели нуждается в исправлении, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в рамках российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи. По его словам, для этого нужно устранить нетарифные барьеры.

«Торговый баланс нуждается в срочном исправлении, поскольку он является односторонним. Для этого необходимо как можно скорее устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера», – сказал он (цитата по ТАСС).

В июле президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по результатам переговоров заявили, что страны стремятся устранить нетарифные торговые барьеры, которые относятся к двусторонней торговле. Лидеры поручили профильным ведомствам проработать возможность проведения переговоров, в ходе которых государства смогут подписать двустороннее соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями.

Из совместного заявления также следует, что Индия намерена наращивать экспорт в Россию с помощью промышленного сотрудничества, а также технологического и инвестиционного партнерства. Стороны установили новую цель по товарообороту – Индия и Россия намерены достигнуть отметки в $100 млрд к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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