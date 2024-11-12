ЦБ опроверг информацию о снижении ключевой ставки в марте 2025 года

Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых в конце октября. Последний раз на 200 б. п. регулятор поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин 11 ноября заявил, что Банк России допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено.