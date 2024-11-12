ЦБ опроверг информацию о снижении ключевой ставки в марте 2025 года
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель регулятора.
«Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», – сообщили в Центробанке.
12 ноября депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале сообщила, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ якобы заявила, что ключевая ставка в России начнет снижаться с марта 2025 г. и постепенно достигнет уровня 2023 г.
Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых в конце октября. Последний раз на 200 б. п. регулятор поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин 11 ноября заявил, что Банк России допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено.
8 ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что после повышения ключевой ставки до 21% инфляция по состоянию на 1 ноября снизилась с 9,2 до 8%.