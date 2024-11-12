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ЦБ опроверг информацию о снижении ключевой ставки в марте 2025 года

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель регулятора.

«Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», – сообщили в Центробанке.

12 ноября депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале сообщила, что Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ якобы заявила, что ключевая ставка в России начнет снижаться с марта 2025 г. и постепенно достигнет уровня 2023 г.

Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых в конце октября. Последний раз на 200 б. п. регулятор поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин 11 ноября заявил, что Банк России допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено.

8 ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что после повышения ключевой ставки до 21% инфляция по состоянию на 1 ноября снизилась с 9,2 до 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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