Новак: после повышения ключевой ставки инфляция начала замедляться
После повышения ключевой ставки до 21% инфляция с 9,2% снизилась до 8% по состоянию на 1 ноября. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме в Челябинске.
По словам Новака, в июле инфляция была пиковой, а сейчас начала замедляться. «Будем смотреть дальше, как будет динамика», – заявил вице-премьер.
В конце октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.
Инфляция складывалась существенно выше июльского прогноза Банка России. ЦБ вновь существенно повысил ее прогноз на конец года – до 8-8,5% с июльского 6,5-7%.
В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.