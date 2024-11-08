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Новак: после повышения ключевой ставки инфляция начала замедляться

Ведомости

После повышения ключевой ставки до 21% инфляция с 9,2% снизилась до 8% по состоянию на 1 ноября. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме в Челябинске.

По словам Новака, в июле инфляция была пиковой, а сейчас начала замедляться. «Будем смотреть дальше, как будет динамика», – заявил вице-премьер.

В конце октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.

Инфляция складывалась существенно выше июльского прогноза Банка России. ЦБ вновь существенно повысил ее прогноз на конец года – до 8-8,5% с июльского 6,5-7%.

В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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