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В Центробанке не исключили повышения ключевой ставки в декабре

На решение повлияет «картина экономики» на середину декабря
Ведомости

Банк России допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

«Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как то, что совет директоров допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Но, хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение», – сказал Заботкин журналистам в Госдуме (цитата по ТАСС).

По его словам, на принятие решения повлияет та картина экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря. Заботкин обратил внимание на то, что октябрьские данные по инфляции, по росту кредита не сильно отличаются от сентябрьских. При этом данные последних двух недель указывают на возможное замедление кредитной активности в ноябре – декабре, Центробанк учтет эти сигналы, если они подтвердятся.

Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых в конце октября. Последний раз на 200 б. п. регулятор поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.

8 ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что после повышения ключевой ставки до 21% инфляция по состоянию на 1 ноября снизилась с 9,2% до 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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