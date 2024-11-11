В Центробанке не исключили повышения ключевой ставки в декабре

По его словам, на принятие решения повлияет та картина экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря. Заботкин обратил внимание на то, что октябрьские данные по инфляции, по росту кредита не сильно отличаются от сентябрьских. При этом данные последних двух недель указывают на возможное замедление кредитной активности в ноябре – декабре, Центробанк учтет эти сигналы, если они подтвердятся.