В Центробанке не исключили повышения ключевой ставки в декабре

В Центробанке не исключили повышения ключевой ставки в декабреНа решение повлияет «картина экономики» на середину декабря
Банк России допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.
«Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как то, что совет директоров допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Но, хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение», – сказал Заботкин журналистам в Госдуме (цитата по ТАСС).
По его словам, на принятие решения повлияет та картина экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря. Заботкин обратил внимание на то, что октябрьские данные по инфляции, по росту кредита не сильно отличаются от сентябрьских. При этом данные последних двух недель указывают на возможное замедление кредитной активности в ноябре – декабре, Центробанк учтет эти сигналы, если они подтвердятся.
Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых в конце октября. Последний раз на 200 б. п. регулятор поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.
8 ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что после повышения ключевой ставки до 21% инфляция по состоянию на 1 ноября снизилась с 9,2% до 8%.