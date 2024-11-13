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Банк России раскритиковал идею согласовывать изменение ставки с кабмином

13 ноября «Ведомости» писали о таком предложении от Российского союза промышленников и предпринимателей
Ведомости

Предложение наделить правительство полномочиями по корректировке денежно-кредитной политикой (ДКП), которое выдвинул Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), может негативно сказаться на способности Банка России оперативно принимать самостоятельные решения по сдерживанию инфляции. Об этом РБК сообщил регулятор.

«Это значительно увеличит опасения относительно сбалансированности денежно-кредитной политики с экономическими условиями и усилит инфляционные и девальвационные ожидания. Реализация подобных новаций в условиях уже высокой инфляции вдвойне опасна», – добавили в Центробанке.

13 ноября «Ведомости» писали, что РСПП предлагает внести изменения в закон 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации». Это следует из анализа РСПП Основных направлений единой ДКП на 2025–2027 гг. (рабочая версия есть у «Ведомостей»).

По мнению бизнеса, Центробанк должен согласовывать этот стратегический документ с правительством. Тогда кабмин сможет проверять, соответствуют ли ключевые параметры основных направлений ДКП целям социально-экономического развития и в случае необходимости инициировать корректировку документа.

Экономист и автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов полагает, что предложение РСПП может противоречить принципу независимости ЦБ и привести к конфликтам интересов между краткосрочными целями правительства и долгосрочными целями денежно-кредитной стабильности. В долгосрочной перспективе это грозит необеспеченной эмиссией и взрывным ростом инфляции, полагает эксперт. Старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Владимир Еремкин также заявил «Ведомостям», что вмешательство в деятельность регулятора чревато манипулированием экономическими целями и задачами в угоду политическим амбициям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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