Банк России раскритиковал идею согласовывать изменение ставки с кабмином

Экономист и автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов полагает, что предложение РСПП может противоречить принципу независимости ЦБ и привести к конфликтам интересов между краткосрочными целями правительства и долгосрочными целями денежно-кредитной стабильности. В долгосрочной перспективе это грозит необеспеченной эмиссией и взрывным ростом инфляции, полагает эксперт. Старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Владимир Еремкин также заявил «Ведомостям», что вмешательство в деятельность регулятора чревато манипулированием экономическими целями и задачами в угоду политическим амбициям.