Банк России раскритиковал идею согласовывать изменение ставки с кабмином

Банк России раскритиковал идею согласовывать изменение ставки с кабмином13 ноября «Ведомости» писали о таком предложении от Российского союза промышленников и предпринимателей
Предложение наделить правительство полномочиями по корректировке денежно-кредитной политикой (ДКП), которое выдвинул Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), может негативно сказаться на способности Банка России оперативно принимать самостоятельные решения по сдерживанию инфляции. Об этом РБК сообщил регулятор.
«Это значительно увеличит опасения относительно сбалансированности денежно-кредитной политики с экономическими условиями и усилит инфляционные и девальвационные ожидания. Реализация подобных новаций в условиях уже высокой инфляции вдвойне опасна», – добавили в Центробанке.
13 ноября «Ведомости» писали, что РСПП предлагает внести изменения в закон 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации». Это следует из анализа РСПП Основных направлений единой ДКП на 2025–2027 гг. (рабочая версия есть у «Ведомостей»).
По мнению бизнеса, Центробанк должен согласовывать этот стратегический документ с правительством. Тогда кабмин сможет проверять, соответствуют ли ключевые параметры основных направлений ДКП целям социально-экономического развития и в случае необходимости инициировать корректировку документа.
Экономист и автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов полагает, что предложение РСПП может противоречить принципу независимости ЦБ и привести к конфликтам интересов между краткосрочными целями правительства и долгосрочными целями денежно-кредитной стабильности. В долгосрочной перспективе это грозит необеспеченной эмиссией и взрывным ростом инфляции, полагает эксперт. Старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Владимир Еремкин также заявил «Ведомостям», что вмешательство в деятельность регулятора чревато манипулированием экономическими целями и задачами в угоду политическим амбициям.