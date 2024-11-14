Ограничение на взносы в уставный капитал нерезидентов продлили еще на год

Продлевается запрет на оплату резидентом без разрешения Банка России доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлица – нерезидента. Кроме того, разрешение ЦБ требуется на «взнос резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)». Ранее ограничения действовали до 31 декабря 2024 г.