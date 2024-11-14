Ограничение на взносы в уставный капитал нерезидентов продлили еще на год
Ограничения на взносы резидентов РФ в уставный капитал юрлиц – нерезидентов продлеваются до 31 декабря 2025 г. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Документ вносит поправки в указ главы государства от 18 марта 2022 г. №126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования».
Продлевается запрет на оплату резидентом без разрешения Банка России доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлица – нерезидента. Кроме того, разрешение ЦБ требуется на «взнос резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)». Ранее ограничения действовали до 31 декабря 2024 г.
С 1 октября Центральный банк продлил ограничения на перевод средств физическими лицами за рубеж до 31 марта 2025 г., а 6 сентября регулятор пролонгировал ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 г.