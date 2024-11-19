Глобальный экспорт кофе вырос на 11,7% в сезоне 2023/2024

Количество покупок готовых кофейных напитков навынос в России в январе – сентябре 2024 г., по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», выросло на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 195 руб., что на 11% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Быстрее всего кофе с собой дорожал в Санкт-Петербурге, где средний чек достиг 219 руб. (+11%). В Москве стоимость выросла до 211 руб. (+10%).