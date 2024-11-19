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Глобальный экспорт кофе вырос на 11,7% в сезоне 2023/2024

Ведомости

Мировой экспорт кофе увеличился на 11,7% до 137,27 млн мешков в 2023/2024 маркетинговом году (октябрь – сентябрь). Об этом сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ со ссылкой на отчет Международной организация по кофе (ICO).

Отгрузки необжаренного кофе выросли на 11,8% до 123,75 млн мешков, а растворимого кофе – на 11,6% до 12,82 млн мешков.

Крупнейшим экспортером кофе остается Южная Америка, в 2023/24 нарастившая поставки на 30,7% до 66,13 млн мешков. В Бразилии зафиксирован рекордный показатель отгрузок кофе в 49,03 млн мешков. Продажи кофе из Азии и Океании снизились на 6,7% до 40,62 млн мешков. Африка увеличила поставки на 17,3% до 16,02 млн мешков.

Количество покупок готовых кофейных напитков навынос в России в январе – сентябре 2024 г., по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», выросло на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 195 руб., что на 11% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Быстрее всего кофе с собой дорожал в Санкт-Петербурге, где средний чек достиг 219 руб. (+11%). В Москве стоимость выросла до 211 руб. (+10%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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