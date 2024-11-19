Глобальный экспорт кофе вырос на 11,7% в сезоне 2023/2024
Мировой экспорт кофе увеличился на 11,7% до 137,27 млн мешков в 2023/2024 маркетинговом году (октябрь – сентябрь). Об этом сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ со ссылкой на отчет Международной организация по кофе (ICO).
Отгрузки необжаренного кофе выросли на 11,8% до 123,75 млн мешков, а растворимого кофе – на 11,6% до 12,82 млн мешков.
Крупнейшим экспортером кофе остается Южная Америка, в 2023/24 нарастившая поставки на 30,7% до 66,13 млн мешков. В Бразилии зафиксирован рекордный показатель отгрузок кофе в 49,03 млн мешков. Продажи кофе из Азии и Океании снизились на 6,7% до 40,62 млн мешков. Африка увеличила поставки на 17,3% до 16,02 млн мешков.
Количество покупок готовых кофейных напитков навынос в России в январе – сентябре 2024 г., по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», выросло на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 195 руб., что на 11% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Быстрее всего кофе с собой дорожал в Санкт-Петербурге, где средний чек достиг 219 руб. (+11%). В Москве стоимость выросла до 211 руб. (+10%).