Минфин США предупредил о red flags в отношении сотрудничающих с аналогом SWIFT

«Россия использовала и продвигала СПФС, созданную как альтернатива сети Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), для поддержания международных финансовых связей, обхода санкций и финансирования военных действий. Минфин рассматривает присоединение к СПФС после публикации этого предупреждения как reg flags и готово более агрессивно преследовать иностранные финансовые учреждения, которые предпримут такие действия», – сказано в заявлении.