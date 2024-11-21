Минфин США предупредил о red flags в отношении сотрудничающих с аналогом SWIFT
Министерство финансов США предупредило о reg flags – тревожных знаках, которые могут указывать на проблемность банков, присоединившихся к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является альтернативой SWIFT. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.
«Россия использовала и продвигала СПФС, созданную как альтернатива сети Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), для поддержания международных финансовых связей, обхода санкций и финансирования военных действий. Минфин рассматривает присоединение к СПФС после публикации этого предупреждения как reg flags и готово более агрессивно преследовать иностранные финансовые учреждения, которые предпримут такие действия», – сказано в заявлении.
Минфин США обращает внимание на то, что Россия предлагает своим партнёрам присоединиться к СПФС, а иранские банки, попавшие под санкции, уже стали участниками этой системы.
Ранее сообщалось, что минфин США включил в санкционный список Газпромбанк, БКС-банк, Банк Дом.РФ и несколько десятков других финансовых организаций в России.
Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре. Ограничения также установлены в отношении первых заместителей председателя Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина.