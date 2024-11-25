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Россия и Армения планируют выйти на рекордный товарооборот в $14–16 млрд

Ведомости

Россия планирует сохранить темпы роста товарооборота с Арменией и выйти на рекордные $14-16 млрд по итогам этого года. Об этом сообщил посол в Ереване Сергей Копыркин в интервью «Известиям».

По его словам, развитие экономических отношений между странами происходит в рамках Евразийского экономического союза, что благоприятно повлияло и на сумму инвестиций России в размере $4 млрд.

По данным Копыркина, в первом полугодии 2024 г. товарооборот достиг отметки в $8,3 млрд. В прошлом году сумма за весь год составляла $7,4 млрд.

Рекордного показателя в $14-16 млрд планируется достичь с помощью совместных экономических проектов, которые в том числе увеличат поступления в бюджет от налогов и создадут новые рабочие места, объясняет посол.

В апреле премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что отношения Армении с Россией переживают не лучшие времена, но их важность для республики трудно переоценить.

По его словам, Москва не может упрекнуть Ереван в невыполнении обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны». При этом Армения не хочет «спорить» с Россией, потому что оценивает все положительное, что было и есть в отношениях сторон.

Пашинян отмечал, что в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 г. между странами была достигнута договоренность, что двусторонние отношения будут базироваться на взаимном уважении суверенитета, государственности, интересов. Премьер выразил готовность к такому диалогу.

5 апреля МИД России в связи со встречей высокого уровня в формате Армения – США – ЕС призвал руководство в Ереване не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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