Россия и Армения планируют выйти на рекордный товарооборот в $14–16 млрд
Россия планирует сохранить темпы роста товарооборота с Арменией и выйти на рекордные $14-16 млрд по итогам этого года. Об этом сообщил посол в Ереване Сергей Копыркин в интервью «Известиям».
По его словам, развитие экономических отношений между странами происходит в рамках Евразийского экономического союза, что благоприятно повлияло и на сумму инвестиций России в размере $4 млрд.
По данным Копыркина, в первом полугодии 2024 г. товарооборот достиг отметки в $8,3 млрд. В прошлом году сумма за весь год составляла $7,4 млрд.
Рекордного показателя в $14-16 млрд планируется достичь с помощью совместных экономических проектов, которые в том числе увеличат поступления в бюджет от налогов и создадут новые рабочие места, объясняет посол.
В апреле премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что отношения Армении с Россией переживают не лучшие времена, но их важность для республики трудно переоценить.
По его словам, Москва не может упрекнуть Ереван в невыполнении обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны». При этом Армения не хочет «спорить» с Россией, потому что оценивает все положительное, что было и есть в отношениях сторон.
Пашинян отмечал, что в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 г. между странами была достигнута договоренность, что двусторонние отношения будут базироваться на взаимном уважении суверенитета, государственности, интересов. Премьер выразил готовность к такому диалогу.
5 апреля МИД России в связи со встречей высокого уровня в формате Армения – США – ЕС призвал руководство в Ереване не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения.