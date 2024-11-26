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Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль «Транснефти»

Ведомости

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о повышении ставки налога на прибыль «Транснефти» до 40% на период 2025-2030 гг., поправки в Налоговый кодекс внесло в парламент правительство.

Сейчас налог на прибыль «Транснефти» рассчитывается по ставке 20%. С 1 января ставка возрастет до 25%, как и для всех предприятий РФ.

В принятых поправках говорится, что в налоговый период ставка будет составлять в два раза больше относительно текущей. При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 23%, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, посчитанная согласно налоговой ставке в размере 17%, перейдет в казну субъектов РФ.

21 ноября замминистра финансов Алексей Сазанов подчеркнул, что повышение ставки связано с монопольным положением компании на рынке.

«Это монополия на рынке, соответственно, в отношении такого вида деятельности предусматривается повышенная ставка налога на прибыль организаций в силу, по большому счету, монопольного положения компании», – заявил чиновник.

Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за девять месяцев текущего года составила 97 млрд руб. против 190,6 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года.

30 августа «Ведомости» писали о перебоях с вывозом дизельного топлива с нефтебаз, которые подключены к трубе «Транснефти». Минэнерго предприняло меры, чтобы ускорить вывоз дизельного топлива. Для этого ведомство запросило информацию о причинах проблем с вывозом дизтоплива с баз. Затруднение вывоза мелкооптовых партий топлива со станций «Транснефти» связано с тем, что большое количество участников рынка переходит на продажи на трубных базисах вместо железнодорожных из-за меньших сроков доставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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