Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль «Транснефти»

30 августа «Ведомости» писали о перебоях с вывозом дизельного топлива с нефтебаз, которые подключены к трубе «Транснефти». Минэнерго предприняло меры, чтобы ускорить вывоз дизельного топлива. Для этого ведомство запросило информацию о причинах проблем с вывозом дизтоплива с баз. Затруднение вывоза мелкооптовых партий топлива со станций «Транснефти» связано с тем, что большое количество участников рынка переходит на продажи на трубных базисах вместо железнодорожных из-за меньших сроков доставки.