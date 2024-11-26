Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль «Транснефти»
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о повышении ставки налога на прибыль «Транснефти» до 40% на период 2025-2030 гг., поправки в Налоговый кодекс внесло в парламент правительство.
Сейчас налог на прибыль «Транснефти» рассчитывается по ставке 20%. С 1 января ставка возрастет до 25%, как и для всех предприятий РФ.
В принятых поправках говорится, что в налоговый период ставка будет составлять в два раза больше относительно текущей. При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 23%, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, посчитанная согласно налоговой ставке в размере 17%, перейдет в казну субъектов РФ.
21 ноября замминистра финансов Алексей Сазанов подчеркнул, что повышение ставки связано с монопольным положением компании на рынке.
«Это монополия на рынке, соответственно, в отношении такого вида деятельности предусматривается повышенная ставка налога на прибыль организаций в силу, по большому счету, монопольного положения компании», – заявил чиновник.
Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за девять месяцев текущего года составила 97 млрд руб. против 190,6 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года.
30 августа «Ведомости» писали о перебоях с вывозом дизельного топлива с нефтебаз, которые подключены к трубе «Транснефти». Минэнерго предприняло меры, чтобы ускорить вывоз дизельного топлива. Для этого ведомство запросило информацию о причинах проблем с вывозом дизтоплива с баз. Затруднение вывоза мелкооптовых партий топлива со станций «Транснефти» связано с тем, что большое количество участников рынка переходит на продажи на трубных базисах вместо железнодорожных из-за меньших сроков доставки.