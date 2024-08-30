Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Минэнерго пытается ускорить вывоз топлива с подключенных к «Транснефти» баз

Ведомости

Минэнерго пытается заставить трейдеров ускорить вывоз дизельного топлива с нефтебаз, которые подключены к трубе «Транснефти». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, направленные компаниям.

Соответствующие письма Минэнерго направило 13 компаниям в августе. Ведомство запросило информацию о причинах проблем с вывозом дизтоплива с баз. Письма, в том числе, пришли в ТК «Транзитсити», «Ирбис трейд», «Нефтепродукт-центр», «КД-ойл», «Солид-Смоленск», «Олимп-трейд», «Хансел», АТИ, ЮТЭК и др.

В письмах указывается, что у получателей есть «значительные остатки» по договорам транспортировки и хранения топлива. До этого, 29 июля, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго принять меры для ритмичного и бесперебойного вывоза топлива с нефтебаз, связанных с «Транснефтью».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты высказали мнение, что проблема вывоза мелкооптовых партий топлива со станций «Транснефти» связана с тем, что большое количество участников рынка переходит на продажи на трубных базисах вместо железнодорожных из-за меньших сроков доставки. Помимо этого, проблемы с вывозом топлива по железнодорожной сети могут наблюдаться в ОАО РЖД из-за дефицита цистерн и оттока квалифицированных кадров. По данным компании, в январе – июле погрузка нефтепродуктов сократилась на 0,9% год к году до 121,5 млн т.

В августе правительство России продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря этого года. Исключение составляют поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС. Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи или гражданами для личного пользования.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных