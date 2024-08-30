Минэнерго пытается ускорить вывоз топлива с подключенных к «Транснефти» баз

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты высказали мнение, что проблема вывоза мелкооптовых партий топлива со станций «Транснефти» связана с тем, что большое количество участников рынка переходит на продажи на трубных базисах вместо железнодорожных из-за меньших сроков доставки. Помимо этого, проблемы с вывозом топлива по железнодорожной сети могут наблюдаться в ОАО РЖД из-за дефицита цистерн и оттока квалифицированных кадров. По данным компании, в январе – июле погрузка нефтепродуктов сократилась на 0,9% год к году до 121,5 млн т.