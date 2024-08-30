Минэнерго пытается ускорить вывоз топлива с подключенных к «Транснефти» баз
Минэнерго пытается заставить трейдеров ускорить вывоз дизельного топлива с нефтебаз, которые подключены к трубе «Транснефти». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, направленные компаниям.
Соответствующие письма Минэнерго направило 13 компаниям в августе. Ведомство запросило информацию о причинах проблем с вывозом дизтоплива с баз. Письма, в том числе, пришли в ТК «Транзитсити», «Ирбис трейд», «Нефтепродукт-центр», «КД-ойл», «Солид-Смоленск», «Олимп-трейд», «Хансел», АТИ, ЮТЭК и др.
В письмах указывается, что у получателей есть «значительные остатки» по договорам транспортировки и хранения топлива. До этого, 29 июля, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго принять меры для ритмичного и бесперебойного вывоза топлива с нефтебаз, связанных с «Транснефтью».
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты высказали мнение, что проблема вывоза мелкооптовых партий топлива со станций «Транснефти» связана с тем, что большое количество участников рынка переходит на продажи на трубных базисах вместо железнодорожных из-за меньших сроков доставки. Помимо этого, проблемы с вывозом топлива по железнодорожной сети могут наблюдаться в ОАО РЖД из-за дефицита цистерн и оттока квалифицированных кадров. По данным компании, в январе – июле погрузка нефтепродуктов сократилась на 0,9% год к году до 121,5 млн т.
В августе правительство России продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря этого года. Исключение составляют поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС. Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи или гражданами для личного пользования.