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Путин: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном постоянно растет

Ведомости

Доля национальных валют во взаиморасчетах между Россией и Казахстаном постоянно увеличивается. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина для «Казахстанской правды», опубликованной накануне его визита в страну.

«[Это] позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры», – отметил российский лидер.

Он также сообщил, что российские инвестиции в экономику Казахстана продолжают расти и на сегодняшний день составляют около $13 млрд, в республике функционирует более 23 000 предприятий с российским участием. По словам Путина, компании двух стран реализуют ряд крупных совместных проектов в сфере промышленной кооперации и высоких технологий, а также создают новые производства полного индустриального цикла, что способствует модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.

Статья опубликована накануне встречи Путина с Касым-Жомартом Токаевым, которая пройдет в Астане 27–28 ноября. Лидеры обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном, включая взаимодействие в рамках международных организаций: Казахстан в этом году председательствует в ОДКБ, а Россия – в СНГ и БРИКС. Также главы государств примут участие по видеосвязи в пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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