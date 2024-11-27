Путин: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном постоянно растет
Доля национальных валют во взаиморасчетах между Россией и Казахстаном постоянно увеличивается. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина для «Казахстанской правды», опубликованной накануне его визита в страну.
«[Это] позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры», – отметил российский лидер.
Он также сообщил, что российские инвестиции в экономику Казахстана продолжают расти и на сегодняшний день составляют около $13 млрд, в республике функционирует более 23 000 предприятий с российским участием. По словам Путина, компании двух стран реализуют ряд крупных совместных проектов в сфере промышленной кооперации и высоких технологий, а также создают новые производства полного индустриального цикла, что способствует модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.
Статья опубликована накануне встречи Путина с Касым-Жомартом Токаевым, которая пройдет в Астане 27–28 ноября. Лидеры обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном, включая взаимодействие в рамках международных организаций: Казахстан в этом году председательствует в ОДКБ, а Россия – в СНГ и БРИКС. Также главы государств примут участие по видеосвязи в пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.