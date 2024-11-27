Путин: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном постоянно растет

Он также сообщил, что российские инвестиции в экономику Казахстана продолжают расти и на сегодняшний день составляют около $13 млрд, в республике функционирует более 23 000 предприятий с российским участием. По словам Путина, компании двух стран реализуют ряд крупных совместных проектов в сфере промышленной кооперации и высоких технологий, а также создают новые производства полного индустриального цикла, что способствует модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.