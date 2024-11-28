Цивилев: экспортная пошлина на коксующийся уголь будет отменена с 1 декабря
Правительство России с 1 декабря 2024 г. отменит экспортную пошлину на коксующийся уголь, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра энергетики России Сергея Цивилева.
Минэнерго просило отменить экспортную пошлину, ссылаясь на тяжелое положение отрасли, но 18 октября заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство сохранит до конца года «курсовую» экспортную пошлину на коксующийся уголь. Замминистра напомнил, что срок действия привязанных к курсу доллара пошлин завершится в конце 2024 г. По словам Сазанова, на уровне правительства вопрос их продления на 2025 г. не обсуждается. Чиновник пояснил, что фискальная нагрузка и так вырастет из-за повышения налога на прибыль.
Правительство ввело «курсовые» экспортные пошлины с октября 2023 г. на широкий перечень товаров, включая уголь. При курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4,5%, 90–95 руб. – 5,5%, 95 руб. и более – 7%. В конце декабря для угольных компаний пошлины были временно отменены, но с 1 марта 2024 г. начали вновь применяться. С 1 мая правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита. Исключение действует до 30 ноября включительно. Для компаний, поставляющих на экспорт коксующийся уголь, пошлина продолжает действовать.
В апреле этого года экспортные цены на энергетический уголь, на который приходится до 80% от общего объема российского угольного экспорта, по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), упали до минимумов с 2021 г. При этом источники «Ведомостей» в угольных компаниях ранее обращали внимание также на одновременный рост затрат на транспортировку угля.
Как писали «Ведомости», в этом году доля убыточных угольных компаний в России впервые с 2020 г. превысила 50% (см. публикацию от 11 июля). В январе – июне этот показатель составил 51,4%.
27 ноября правительство согласовало методику расчета надбавок к НДПИ на уголь. Новый порядок расчета НДПИ при добыче угля должен заработать с 1 января 2025 г. Сейчас, согласно действующим положениям Налогового кодекса, при расчете НДПИ используется адвалорная (твердая) ставка для разных видов углей, умноженная на коэффициент-дефлятор, который меняется ежеквартально.