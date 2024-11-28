Цивилев: экспортная пошлина на коксующийся уголь будет отменена с 1 декабря

Минэнерго просило отменить экспортную пошлину, ссылаясь на тяжелое положение отрасли, но 18 октября заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство сохранит до конца года «курсовую» экспортную пошлину на коксующийся уголь. Замминистра напомнил, что срок действия привязанных к курсу доллара пошлин завершится в конце 2024 г. По словам Сазанова, на уровне правительства вопрос их продления на 2025 г. не обсуждается. Чиновник пояснил, что фискальная нагрузка и так вырастет из-за повышения налога на прибыль.