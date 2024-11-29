Правительство отменило экспортную пошлину на коксующийся уголь
Правительство России отменило экспортную пошлину на коксующийся уголь и продлило мораторий на экспортные пошлины в отношении антрацита и энергетического угля, говорится в сообщении кабмина. Экспортная пошлина на коксующийся уголь перестанет действовать с 1 декабря.
С 1 января 2025 г. пошлины на антрацит и энергетический уголь также перестанут действовать. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли, сообщает правительство. Кабмин ввел «курсовые» экспортные пошлины с октября 2023 г. на широкий перечень товаров, включая уголь. При курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4,5%, 90–95 руб. – 5,5%, 95 руб. и более – 7%. В конце декабря для угольных компаний пошлины были временно отменены, но с 1 марта 2024 г. начали вновь применяться. С 1 мая правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита. Исключение действует до 30 ноября включительно. Для компаний, поставляющих на экспорт коксующийся уголь, пошлина продолжает действовать.
Ранее Минэнерго просило отменить экспортную пошлину, ссылаясь на тяжелое положение отрасли, но 18 октября заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство сохранит до конца года «курсовую» экспортную пошлину на коксующийся уголь. Замминистра напомнил, что срок действия привязанных к курсу доллара пошлин завершится в конце 2024 г. По словам Сазанова, на уровне правительства вопрос их продления на 2025 г. не обсуждается. Чиновник пояснил, что фискальная нагрузка и так вырастет из-за повышения налога на прибыль. 28 ноября министр энергетики Сергей Цивилев в комментарии ТАСС рассказал, что кабмин все же отменит пошлину.