Правительство отменило экспортную пошлину на коксующийся уголь

С 1 января 2025 г. пошлины на антрацит и энергетический уголь также перестанут действовать. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли, сообщает правительство. Кабмин ввел «курсовые» экспортные пошлины с октября 2023 г. на широкий перечень товаров, включая уголь. При курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4,5%, 90–95 руб. – 5,5%, 95 руб. и более – 7%. В конце декабря для угольных компаний пошлины были временно отменены, но с 1 марта 2024 г. начали вновь применяться. С 1 мая правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита. Исключение действует до 30 ноября включительно. Для компаний, поставляющих на экспорт коксующийся уголь, пошлина продолжает действовать.