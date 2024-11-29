Путин подписал закон об увеличении налогов для «Транснефти» почти в два раза

В ответ на это решение «Транснефть» заявила, что поддерживает усилия Минфина по наполняемости бюджета России и готова выполнить вердикт своего главного акционера в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления. Российская транспортная монополия и оператор магистральных нефтепроводов РФ также напомнила, что государство в лице Росимущества является собственником компании – 78,55% акций уставного капитала принадлежат РФ.