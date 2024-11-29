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Путин подписал закон об увеличении налогов для «Транснефти» почти в два раза

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий налоговую ставку на прибыль для «Транснефти» со следующего года до 40% (вместо 25%), соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

23% ставки налога планируется отчислять в федеральный бюджет, 17% – в региональный.

Проект о пересмотре налоговой ставки был инициирован правительством. 26 ноября Госдума приняла закон во втором и третьем чтении.

В ответ на это решение «Транснефть» заявила, что поддерживает усилия Минфина по наполняемости бюджета России и готова выполнить вердикт своего главного акционера в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления. Российская транспортная монополия и оператор магистральных нефтепроводов РФ также напомнила, что государство в лице Росимущества является собственником компании – 78,55% акций уставного капитала принадлежат РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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