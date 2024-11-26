«Транснефть» считает справедливым повышение налога на свою прибыль до 40%

Как отмечали в компании, в первую очередь снижение показателя связано с изменением на 133,2 млрд руб. переоценки по рыночной стоимости находящихся на балансе «Транснефти» акций ПАО «НМТП», сложившейся из отрицательной переоценки за девять месяцев 2024 г. в размере 31,8 млрд руб. и положительной переоценки в сумме 101,4 млрд руб. за аналогичный период 2023 г.