«Транснефть» считает справедливым повышение налога на свою прибыль до 40%Госдума 26 ноября приняла соответствующую поправку в Налоговый кодекс
ПАО «Транснефть» поддерживает усилия Минфина по наполняемости бюджета России. Об этом заявили в пресс-службе нефтепроводной компании, комментируя принятые Госдумой поправки в Налоговый кодекс о повышении налога на прибыль «Транснефти» до 40% до 2030 г.
«ПАО “Транснефть” сообщает, что как ответственный налогоплательщик поддерживает усилия Минфина по наполняемости бюджета Российской Федерации. <...> ПАО “Транснефть” готово выполнить решение своего главного акционера в условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления», – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что государство в лице Росимущества является собственником «Транснефти» – 78,55% акций уставного капитала принадлежат РФ.
«Транснефть» предложила в качестве поддерживающей меры индексацию тарифов на услуги компании. Как уточнили в ПАО, сейчас ставки по тарифам устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России исходя от уровня прогнозируемого индекса потребительских цен.
«Однако, в соответствии с этим правилом, за период с 2020 по 2024 г. отставание темпов роста тарифов от фактической инфляции составило 46,7%, что также уже привело к значительным потерям в выручке ПАО «Транснефть», – следует из сообщения.
26 ноября Госдума приняла поправку в Налоговый кодекс РФ, согласно которой будет увеличена ставка налога на прибыль для «Транснефти» с 2025 г. – до 40% вместо 25%. Поправка была инициирована правительством ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Сейчас для расчета налога на прибыль «Транснефти» используется общеустановленная ставка 20%. С 1 января 2025 г., согласно законодательству, она должна была увеличиться до 25%, как и для всех остальных российских предприятий.
«Ведомости» со ссылкой на финансовый отчет компании по РСБУ 18 октября писали, что чистая прибыль ПАО «Транснефть» за девять месяцев составила 97 млрд руб., что на 49,11% меньше год к году.
Как отмечали в компании, в первую очередь снижение показателя связано с изменением на 133,2 млрд руб. переоценки по рыночной стоимости находящихся на балансе «Транснефти» акций ПАО «НМТП», сложившейся из отрицательной переоценки за девять месяцев 2024 г. в размере 31,8 млрд руб. и положительной переоценки в сумме 101,4 млрд руб. за аналогичный период 2023 г.