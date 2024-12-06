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Закупка корейской лапши достигла максимума за 20 лет

Ведомости

Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи до максимальных значений за 20 лет. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на информацию корейской статслужбы.

За месяц Россия импортировала лапши и других макаронных изделий из Южной Кореи на $3,752 млн – в полтора раза больше, чем в сентябре, и в 1,6 раза больше, чем аналогичный период 2023 г. До этого рекорд был установлен в октябре 2004 г., тогда сумма закупок составила $3,796 млн.

Россия находится на 10-й строчке самых крупных экспортеров лапши из Южной Кореи. В топ-5 вошли Китай ($26,5 млн), США ($25,1 млн), Нидерланды ($7,9 млн), Япония ($7,3 млн), Филиппины ($5,9 млн).

В декабре 2023 г. министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи расширило экспортные ограничения в отношении 862 товаров, которые поставляются в Россию. В перечень товаров, подпадающих под ограничения, вошли тяжелая строительная техника, запасные аккумуляторы, металлообрабатывающие станки, детали самолетов, новые модели автомобилей и ряд других наименований. Общее число запрещенных категорий достигло 1159.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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