Закупка корейской лапши достигла максимума за 20 лет

За месяц Россия импортировала лапши и других макаронных изделий из Южной Кореи на $3,752 млн – в полтора раза больше, чем в сентябре, и в 1,6 раза больше, чем аналогичный период 2023 г. До этого рекорд был установлен в октябре 2004 г., тогда сумма закупок составила $3,796 млн.