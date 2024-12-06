Закупка корейской лапши достигла максимума за 20 лет
Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи до максимальных значений за 20 лет. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на информацию корейской статслужбы.
За месяц Россия импортировала лапши и других макаронных изделий из Южной Кореи на $3,752 млн – в полтора раза больше, чем в сентябре, и в 1,6 раза больше, чем аналогичный период 2023 г. До этого рекорд был установлен в октябре 2004 г., тогда сумма закупок составила $3,796 млн.
Россия находится на 10-й строчке самых крупных экспортеров лапши из Южной Кореи. В топ-5 вошли Китай ($26,5 млн), США ($25,1 млн), Нидерланды ($7,9 млн), Япония ($7,3 млн), Филиппины ($5,9 млн).
В декабре 2023 г. министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи расширило экспортные ограничения в отношении 862 товаров, которые поставляются в Россию. В перечень товаров, подпадающих под ограничения, вошли тяжелая строительная техника, запасные аккумуляторы, металлообрабатывающие станки, детали самолетов, новые модели автомобилей и ряд других наименований. Общее число запрещенных категорий достигло 1159.