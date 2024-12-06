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Рост производительности труда в еврозоне оставался слабым в III квартале

Ведомости

По данным Евростата, производительность труда на душу населения по итогам III квартала 2024 г. осталась неизменной по сравнению с тем же кварталом годом ранее, но выросла на 0,5% с учетом отработанных часов, что составляет примерно половину темпов общего экономического роста, свидетельствуют пересмотренные данные.

В частности, ВВП еврозоны увеличился на 0,4% за квартал, не изменившись по сравнению с предыдущей оценкой Евростата, и показатель занятости вырос на 0,2%, что также соответствует предварительному показателю. Но мало что указывает на устойчивое восстановление, поскольку промышленность по-прежнему находится в состоянии рецессии, экспорт слаб, инвестиции ограничены, а домохозяйства продолжают сдерживать потребление и предпочитают вместо этого экономить деньги, пишет Reuters.

Как свидетельствуют обновленные данные, наблюдается скромное улучшение общего показателя производительности, который достигал минимума год назад, а теперь стал положительным. Как напоминает агентство, ключевой проблемой для ЕЦБ (европейский регулятор) является то, что слабый рост производительности оказывает повышенное давление на цены и затрудняет для регулятора достижение показателя инфляции в 2%.

ВВП еврозоны во II квартале 2024 г. увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как безработица выросла на 0,2% за аналогичный период. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%. Как отмечал Евростат, Ирландия показала самый высокий уровень прироста ВВП – 1,2%, за ней следуют Литва – 0,9% и Испания – 0,8%. Самые высокие спады были зафиксированы в Латвии – 1,1%, Швеции – 0,8% и Венгрии – 0,2%. Темпы роста в годовом исчислении были положительными для восьми стран и отрицательными для трех. Суммарный ВВП 27 стран – членов ЕС также вырос на 0,3% за аналогичный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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