Рост производительности труда в еврозоне оставался слабым в III квартале
По данным Евростата, производительность труда на душу населения по итогам III квартала 2024 г. осталась неизменной по сравнению с тем же кварталом годом ранее, но выросла на 0,5% с учетом отработанных часов, что составляет примерно половину темпов общего экономического роста, свидетельствуют пересмотренные данные.
В частности, ВВП еврозоны увеличился на 0,4% за квартал, не изменившись по сравнению с предыдущей оценкой Евростата, и показатель занятости вырос на 0,2%, что также соответствует предварительному показателю. Но мало что указывает на устойчивое восстановление, поскольку промышленность по-прежнему находится в состоянии рецессии, экспорт слаб, инвестиции ограничены, а домохозяйства продолжают сдерживать потребление и предпочитают вместо этого экономить деньги, пишет Reuters.
Как свидетельствуют обновленные данные, наблюдается скромное улучшение общего показателя производительности, который достигал минимума год назад, а теперь стал положительным. Как напоминает агентство, ключевой проблемой для ЕЦБ (европейский регулятор) является то, что слабый рост производительности оказывает повышенное давление на цены и затрудняет для регулятора достижение показателя инфляции в 2%.
ВВП еврозоны во II квартале 2024 г. увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как безработица выросла на 0,2% за аналогичный период. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%. Как отмечал Евростат, Ирландия показала самый высокий уровень прироста ВВП – 1,2%, за ней следуют Литва – 0,9% и Испания – 0,8%. Самые высокие спады были зафиксированы в Латвии – 1,1%, Швеции – 0,8% и Венгрии – 0,2%. Темпы роста в годовом исчислении были положительными для восьми стран и отрицательными для трех. Суммарный ВВП 27 стран – членов ЕС также вырос на 0,3% за аналогичный период.