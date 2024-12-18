Аналитики «БКС мир инвестиций» ожидают увеличения ключевой ставки до 23%
Банк России повысит ключевую ставку до 23%, следует из презентации «Российский рынок акций» «БКС мир инвестиций», с которой ознакомились «Ведомости».
Регулятору будет сложно проигнорировать ускорение инфляции и инфляционных ожиданий в ноябре – декабре, отчасти спровоцированных ослабевшим рублем. Рост ставки не означает ужесточения денежно-кредитных условий. Послабления по требованиям восстановления норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) системно значимыми банками сократит спред между ключевой ставкой и стоимостью денег.
На фоне замедления темпа роста цен из-за сдержанных бюджетных расходов и слабого кредитования ставка будет снижаться во втором полугодии 2025 г., говорится в презентации.
25 октября Центробанк поднял ключевую ставку до 21% годовых. 4 декабря председатель регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что совет директоров ЦБ может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но указала, что это не предопределено.
Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов выразили мнение, что совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку. Чуть больше половины аналитиков (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, трое из них закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист ожидает рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.