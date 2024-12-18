Аналитики «БКС мир инвестиций» ожидают увеличения ключевой ставки до 23%

Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов выразили мнение, что совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку. Чуть больше половины аналитиков (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, трое из них закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист ожидает рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.