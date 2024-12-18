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Аналитики «БКС мир инвестиций» ожидают увеличения ключевой ставки до 23%

Ведомости

Банк России повысит ключевую ставку до 23%, следует из презентации «Российский рынок акций» «БКС мир инвестиций», с которой ознакомились «Ведомости».

Регулятору будет сложно проигнорировать ускорение инфляции и инфляционных ожиданий в ноябре – декабре, отчасти спровоцированных ослабевшим рублем. Рост ставки не означает ужесточения денежно-кредитных условий. Послабления по требованиям восстановления норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) системно значимыми банками сократит спред между ключевой ставкой и стоимостью денег.

На фоне замедления темпа роста цен из-за сдержанных бюджетных расходов и слабого кредитования ставка будет снижаться во втором полугодии 2025 г., говорится в презентации.

25 октября Центробанк поднял ключевую ставку до 21% годовых. 4 декабря председатель регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что совет директоров ЦБ может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но указала, что это не предопределено.

Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов выразили мнение, что совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку. Чуть больше половины аналитиков (16 из 23) полагают, что ставка вырастет на 2 процентных пункта (п. п.) с 21 до 23%. Еще пять респондентов допускают более амбициозный шаг, трое из них закладывают повышение сразу на 2–4 п. п. до 23–25%, двое – до 23–24%. Один экономист ожидает рост ставки на 1–2 п. п. до 22–23%, еще один допускает сохранение ставки на уровне 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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