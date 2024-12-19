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Путин: российская экономика развивается устойчиво

Ведомости

Экономика в России развивается устойчиво, ситуация в целом обстоит нормально, несмотря на внешние угрозы или попытки воздействия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

В прошлом году, пояснил Путин, рост экономики составил 3,6%, «в этом году будет 3,9%, а может быть, и 4% даже».

«Это означает, что за два года у нас рост экономики составил около 8%», – добавил президент РФ.

Рост в США составил 5-6%, в Еврозоне – 1%, в Германии – 0. Международные финансовые и экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объёму экономики и на четвёртое место в мире – по паритету покупательной способности.

Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, стартовал в 12:00 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. Модераторами прямой линии стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

По состоянию на 9:00 операторы приняли более 1,1 млн звонков, 398 300 СМС- и 78 900 ММС-сообщений. Через сайт программы отправлено более 132 000 вопросов. Через соцсети поступило более 232 800 обращений и более 53 000 вопросов – через приложение. Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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