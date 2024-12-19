Путин: российская экономика развивается устойчиво

По состоянию на 9:00 операторы приняли более 1,1 млн звонков, 398 300 СМС- и 78 900 ММС-сообщений. Через сайт программы отправлено более 132 000 вопросов. Через соцсети поступило более 232 800 обращений и более 53 000 вопросов – через приложение. Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта.