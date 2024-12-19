Путин: российская экономика развивается устойчиво
Экономика в России развивается устойчиво, ситуация в целом обстоит нормально, несмотря на внешние угрозы или попытки воздействия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
В прошлом году, пояснил Путин, рост экономики составил 3,6%, «в этом году будет 3,9%, а может быть, и 4% даже».
«Это означает, что за два года у нас рост экономики составил около 8%», – добавил президент РФ.
Рост в США составил 5-6%, в Еврозоне – 1%, в Германии – 0. Международные финансовые и экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объёму экономики и на четвёртое место в мире – по паритету покупательной способности.
Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, стартовал в 12:00 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. Модераторами прямой линии стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.
По состоянию на 9:00 операторы приняли более 1,1 млн звонков, 398 300 СМС- и 78 900 ММС-сообщений. Через сайт программы отправлено более 132 000 вопросов. Через соцсети поступило более 232 800 обращений и более 53 000 вопросов – через приложение. Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта.