Президент назвал уровень инфляции в России тревожным сигналом

«В целом, это ситуация стабильная, повторяю, и надежная. Здесь есть некоторые проблемы, повторяю, с этой инфляцией, такой разогрев экономики. И у нас и правительство, и Центральный банк ставят уже задачу, так сказать, приземлить вот эти темпы», – подчеркнул Путин.