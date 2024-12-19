Президент назвал уровень инфляции в России тревожным сигналом
Уровень инфляции в России является тревожным сигналом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Инфляция, сообщил Путин, составляет 9,2%-9,3%, однако заработные платы в реальном выражении выросли на 9%. Доходы населения также выросли.
«В целом, это ситуация стабильная, повторяю, и надежная. Здесь есть некоторые проблемы, повторяю, с этой инфляцией, такой разогрев экономики. И у нас и правительство, и Центральный банк ставят уже задачу, так сказать, приземлить вот эти темпы», – подчеркнул Путин.
Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, стартовал в 12:10 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. Модераторами прямой линии стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. К началу эфира операторы приняли более 2,2 млн обращений.