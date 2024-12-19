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Президент России заявил о недоработках ЦБ при сдерживании инфляции

Ведомости

Центробанк мог бы эффективнее и раньше начать использовать инструменты по сдерживанию инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Путин признал, что по вопросу инфляции «есть недоработки».

«Некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки», – отметил президент.

Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России стартовал в 12:00 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. Модераторами прямой линии стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. К началу эфира операторы приняли более 2,2 млн обращений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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