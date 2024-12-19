Президент России заявил о недоработках ЦБ при сдерживании инфляции
Центробанк мог бы эффективнее и раньше начать использовать инструменты по сдерживанию инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Путин признал, что по вопросу инфляции «есть недоработки».
«Некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки», – отметил президент.
Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России стартовал в 12:00 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. Модераторами прямой линии стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. К началу эфира операторы приняли более 2,2 млн обращений.