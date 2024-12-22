Институт IFO назвал два сценария по экономике Германии в 2025 году

6 октября газета Suddeutsche Zeitung писала, что правительство ФРГ ожидает продолжения рецессии в стране. По итогам этого года ВВП Германии может сократиться на 0,2% после прогноза в 0,3%. Ожидания на следующий год при этом улучшились – экономика вырастет на 1,1% после прошлых оценок в 1%. В 2026 г. власти ожидают рост уже на 1,6%.