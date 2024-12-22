Институт IFO назвал два сценария по экономике Германии в 2025 году
Рост экономики ФРГ в 2025 г. ожидается от 0,4 до 1,1%, что является признаком медленного восстановления. Такой прогноз дали аналитики Немецкого института экономических исследований (IFO), пишет итальянская газета Corriere della Sera.
«[Институт] представляет два сценария текущих экономических прогнозов: если немецкая экономика не сможет преодолеть структурные проблемы, ожидается рост на 0,4%. Если вместо этого будет следовать правильный курс экономической политики, в 2025 г. можно будет достичь роста в 1,1%», – сообщил руководитель отдела прогнозирования IFO Тимо Вольмерсхойзер.
По словам эксперта, сейчас неясно, является ли нынешняя фаза стагнации временной или «постоянной слабостью». Газета пишет, что Германия является «локомотивом Европы» и немецкий кризис тщательно отслеживается экономистами.
Директор Института европейской политики в Университете Боккони в Милане экономист Даниэль Грос отмечает, что промышленность и экспорт до сих пор были основой немецкой экономики.
«На этом этапе, когда промышленность испытывает трудности по всей Европе, Германия, не имея возможности компенсировать это услугами или туризмом, является страной, которая чувствует себя хуже всего в Европе», – сказал он.
6 октября газета Suddeutsche Zeitung писала, что правительство ФРГ ожидает продолжения рецессии в стране. По итогам этого года ВВП Германии может сократиться на 0,2% после прогноза в 0,3%. Ожидания на следующий год при этом улучшились – экономика вырастет на 1,1% после прошлых оценок в 1%. В 2026 г. власти ожидают рост уже на 1,6%.
26 сентября эксперты IFO представили прогноз, согласно которому экономика ФРГ может упасть на 0,1% по итогам 2024 г. со слабым восстановлением в виде роста на 0,8% (2025 г.) и 1,3% (2026 г.).