SZ: правительство Германии ожидает продолжения рецессии в стране
По итогам этого года ВВП Германии может сократиться на 0,2% после прогноза в 0,3%. Как отмечается в материале, это изменение усложняет бюджетное планирование на 2025 г. Ожидания на следующий год при этом улучшились. SZ пишет, что экономика вырастет на 1,1% после прошлых оценок в 1%. В 2026 г. власти ожидают рост уже на 1,6%. Новый прогноз, как ожидается, представит министр экономики ФРГ Роберт Хабек 9 октября.
30 сентября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что правительство ФРГ пересмотрит прогноз по росту ВВП страны в сторону его понижения до нулевого уровня, что будет означать стагнацию экономики по итогам 2024 г.
В тот же день Федеральный немецкий институт статистики (DeStatis) опубликовал макроэкономические итоги сентября для экономики Германии. Согласно материалам, экспорт ФРГ за пределы Евросоюза упал на 1,1% в годовом выражении, а инфляция прогнозируется в диапазоне всего лишь от 1,6 к 1,8% к аналогичному периоду прошлого года.
Эксперты Немецкого института экономических исследований (IFO) от 26 сентября прогнозировали падение экономики ФРГ на 0,1% по итогам 2024 г. со слабым восстановлением в виде роста на 0,8% (2025 г.) и 1,3% (2026 г.).