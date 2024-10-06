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SZ: правительство Германии ожидает продолжения рецессии в стране

Ведомости

Правительство ФРГ ожидает продолжения рецессии в стране, пишет газета Suddeutsche Zeitung (SZ).

По итогам этого года ВВП Германии может сократиться на 0,2% после прогноза в 0,3%. Как отмечается в материале, это изменение усложняет бюджетное планирование на 2025 г. Ожидания на следующий год при этом улучшились. SZ пишет, что экономика вырастет на 1,1% после прошлых оценок в 1%. В 2026 г. власти ожидают рост уже на 1,6%. Новый прогноз, как ожидается, представит министр экономики ФРГ Роберт Хабек 9 октября.

30 сентября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что правительство ФРГ пересмотрит прогноз по росту ВВП страны в сторону его понижения до нулевого уровня, что будет означать стагнацию экономики по итогам 2024 г.

В тот же день Федеральный немецкий институт статистики (DeStatis) опубликовал макроэкономические итоги сентября для экономики Германии. Согласно материалам, экспорт ФРГ за пределы Евросоюза упал на 1,1% в годовом выражении, а инфляция прогнозируется в диапазоне всего лишь от 1,6 к 1,8% к аналогичному периоду прошлого года. 

Эксперты Немецкого института экономических исследований (IFO) от 26 сентября прогнозировали падение экономики ФРГ на 0,1% по итогам 2024 г. со слабым восстановлением в виде роста на 0,8% (2025 г.) и 1,3% (2026 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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