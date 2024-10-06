SZ: правительство Германии ожидает продолжения рецессии в стране

По итогам этого года ВВП Германии может сократиться на 0,2% после прогноза в 0,3%. Как отмечается в материале, это изменение усложняет бюджетное планирование на 2025 г. Ожидания на следующий год при этом улучшились. SZ пишет, что экономика вырастет на 1,1% после прошлых оценок в 1%. В 2026 г. власти ожидают рост уже на 1,6%. Новый прогноз, как ожидается, представит министр экономики ФРГ Роберт Хабек 9 октября.