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WSJ: комиссия по ценным бумагам США списала $10 млрд штрафов за последние 10 лет

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) за 10 лет списала около $10 млрд невзысканных штрафов, подсчитали в The Wall Street Journal (WSJ).

Газета пишет, что в 2023 г. SEC наложила санкции на $4,9 млрд, но списала $1,4 млрд старых штрафов.

Комиссар SEC Хестер Пирс призвала к большей прозрачности в отношении реально взысканных сумм. Комиссия заявляет, что обычно собирает около двух третей назначенных штрафов, но с 2019 г. перестала публиковать точные данные о взысканных средствах. В 2024 финансовом году SEC отчиталась о рекордных $8,2 млрд финансовых санкций. Однако более половины этой суммы, вероятно, никогда не будет получено, отмечает газета. Без учета крупного дела Terraform Labs агентство собрало лишь 51% назначенных в 2024 г. штрафов. Как сообщается на сайте SEC, Terraform должна $4,47 млрд в виде возврата незаконно полученных средств, процентов за досудебное решение и гражданских штрафов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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