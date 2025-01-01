WSJ: комиссия по ценным бумагам США списала $10 млрд штрафов за последние 10 лет
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) за 10 лет списала около $10 млрд невзысканных штрафов, подсчитали в The Wall Street Journal (WSJ).
Газета пишет, что в 2023 г. SEC наложила санкции на $4,9 млрд, но списала $1,4 млрд старых штрафов.
Комиссар SEC Хестер Пирс призвала к большей прозрачности в отношении реально взысканных сумм. Комиссия заявляет, что обычно собирает около двух третей назначенных штрафов, но с 2019 г. перестала публиковать точные данные о взысканных средствах. В 2024 финансовом году SEC отчиталась о рекордных $8,2 млрд финансовых санкций. Однако более половины этой суммы, вероятно, никогда не будет получено, отмечает газета. Без учета крупного дела Terraform Labs агентство собрало лишь 51% назначенных в 2024 г. штрафов. Как сообщается на сайте SEC, Terraform должна $4,47 млрд в виде возврата незаконно полученных средств, процентов за досудебное решение и гражданских штрафов.