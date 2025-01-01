WSJ: комиссия по ценным бумагам США списала $10 млрд штрафов за последние 10 лет

Комиссар SEC Хестер Пирс призвала к большей прозрачности в отношении реально взысканных сумм. Комиссия заявляет, что обычно собирает около двух третей назначенных штрафов, но с 2019 г. перестала публиковать точные данные о взысканных средствах. В 2024 финансовом году SEC отчиталась о рекордных $8,2 млрд финансовых санкций. Однако более половины этой суммы, вероятно, никогда не будет получено, отмечает газета. Без учета крупного дела Terraform Labs агентство собрало лишь 51% назначенных в 2024 г. штрафов. Как сообщается на сайте SEC, Terraform должна $4,47 млрд в виде возврата незаконно полученных средств, процентов за досудебное решение и гражданских штрафов.