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Минфин США разрешил гражданам платить налоги в России до апреля 2025 года

Ведомости

Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, которая касается уплаты налогов в России. Согласно опубликованному документу, граждане США имеют право платить налоги в РФ до 9 апреля 2025 г.

«Физические и юридические лица США, принадлежащие либо прямо, или косвенно контролируемые гражданином США, имеют право платить налоги, сборы и импортные пошлины <...> до 9 апреля 2025 г.», – говорится в лицензии. Она вступает в силу 7 января.

Физлица и компании также имеют право приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты. Все это возможно при условии, что такие операции «совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации физических и юридических лиц».

Минфин опубликовал первоначальную версию лицензии в марте 2022 г. Впоследствии она неоднократно продлевалась. До этого ведомство продлило действие лицензии в конце сентября 2024 г. – предыдущая версия документа действовала до 8 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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