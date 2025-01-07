Минфин США разрешил гражданам платить налоги в России до апреля 2025 года
Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, которая касается уплаты налогов в России. Согласно опубликованному документу, граждане США имеют право платить налоги в РФ до 9 апреля 2025 г.
«Физические и юридические лица США, принадлежащие либо прямо, или косвенно контролируемые гражданином США, имеют право платить налоги, сборы и импортные пошлины <...> до 9 апреля 2025 г.», – говорится в лицензии. Она вступает в силу 7 января.
Физлица и компании также имеют право приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты. Все это возможно при условии, что такие операции «совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации физических и юридических лиц».
Минфин опубликовал первоначальную версию лицензии в марте 2022 г. Впоследствии она неоднократно продлевалась. До этого ведомство продлило действие лицензии в конце сентября 2024 г. – предыдущая версия документа действовала до 8 января 2025 г.