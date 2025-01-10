WSJ: рост занятости населения в США ставит под угрозу снижение ставки ФРС

Как подмечает Financial Times, основные акции Уолл-Стрит упали после публикации. При этом главный американский индекс, на который экономисты делают ставку в 2025 г., S&P 500 упал на 1,6%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite упал почти на 1,9%. S&P 500 упал до самого низкого уровня после выборов президента США в прошлом году 5 ноября. 18 декабря 2024 г. ФРС понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки. Вместе с тем, ФРС предупредила, что ожидает ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г.