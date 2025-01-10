WSJ: рост занятости населения в США ставит под угрозу снижение ставки ФРС
Опубликованные данные по уровню занятости населения США в декабре 2024 г. превзошли ожидания экспертов, что ставит под угрозу снижение ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор), пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей рынка.
По итогам прошлого месяца новые рабочие места обрели 256 000 американцев. Согласно опросу WSJ, прирост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в декабре значительно превысил 155 000 рабочих мест, которые ожидали экономисты. Уровень безработицы в 4,1% также оказался лучше, чем ожидалось. Несмотря на позитивную динамику для американской экономики, увеличение занятости снижает вероятность снижения ключевой ставки на заседании регулятора 28 января, и повторно снижает шансы на сокращение на ее последующем заседании в марте.
Фьючерсы на акции и биржевые индексы снизились после выхода отчета о занятости, а доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила до 4,79% с примерно 4,7%. Наем был обеспечен теми же секторами, которые поддерживали рынок труда в течение всего года – здравоохранение, социальная помощь, правительство, досуг и гостиничное дело. Нацэкономика также добавила 43 000 рабочих мест в розничной торговле, так как поздний День благодарения, вероятно, отложил некоторые праздничные наймы с ноября по декабрь.
Как подмечает Financial Times, основные акции Уолл-Стрит упали после публикации. При этом главный американский индекс, на который экономисты делают ставку в 2025 г., S&P 500 упал на 1,6%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite упал почти на 1,9%. S&P 500 упал до самого низкого уровня после выборов президента США в прошлом году 5 ноября. 18 декабря 2024 г. ФРС понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки. Вместе с тем, ФРС предупредила, что ожидает ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г.