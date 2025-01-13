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Минфин РФ ожидает 80,3 млрд рублей нефтегазовых допдоходов бюджета в январе

Ведомости

В январе 2025 г. ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в размере 80,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2024 г. составило -10,1 млрд руб. Минфин ожидал, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в декабре 2024 г. составят 95,9 млрд руб. При этом отклонение по итогам декабря 2023 г. составляло -199,9 млрд руб. Тогда величина была обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 70,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд руб.

В целом по итогам 2024 г. нефтегазовые доходы федерального бюджета составили более 11,13 трлн руб. В 2023 г. этот показатель достигал 8,82 трлн руб., следует из данных на сайте Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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