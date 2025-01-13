Минфин РФ ожидает 80,3 млрд рублей нефтегазовых допдоходов бюджета в январе
В январе 2025 г. ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в размере 80,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2024 г. составило -10,1 млрд руб. Минфин ожидал, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в декабре 2024 г. составят 95,9 млрд руб. При этом отклонение по итогам декабря 2023 г. составляло -199,9 млрд руб. Тогда величина была обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.
Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 70,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд руб.
В целом по итогам 2024 г. нефтегазовые доходы федерального бюджета составили более 11,13 трлн руб. В 2023 г. этот показатель достигал 8,82 трлн руб., следует из данных на сайте Минфина.