С помощью программы «золотых виз» в экономику удалось привлечь 2,66 млрд рублей

Согласно параметрам, определенным правительством, для получения «золотой визы» нужно вложить от 15 млн руб. в социально значимые проекты регионов или 30 млн руб. в капитал российского юрлица. Еще один вариант – купить недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. (в Москве – от 50 млн руб., на Дальнем Востоке – от 20 млн руб.). Третья возможность – регистрация и как минимум двухлетнее владение бизнесом с уплатой от 4 млн руб. налогов в год.