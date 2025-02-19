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С помощью программы «золотых виз» в экономику удалось привлечь 2,66 млрд рублей

Ведомости

По программе получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранных инвесторов удалось к настоящему времени привлечь 2,66 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономразвития.

По данным источников агентства, подавали на ВНЖ в том числе граждане Германии, США, Китая и Южной Кореи. Как отмечают эксперты, результаты оцениваются как положительные, так как необходимо учитывать и геополитическую обстановку, и санкционные риски.

Ожидается, что в ближайшее время приток обращений увеличится. Кроме того, в пресс-службе Минэкономразвития заявили, что больше всего обращений поступило в 2023 г., их было 24. В 2024 г. – 14, а в 2025 г. количество обращений уже достигло двух, передает издание.

В июле 2022 г. закон об упрощенном порядке получения ВНЖ подписал президент Владимир Путин. ВНЖ для инвесторов, который дает возможность свободного въезда в Россию для ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание, начал действовать с 11 января 2023 г.

Согласно параметрам, определенным правительством, для получения «золотой визы» нужно вложить от 15 млн руб. в социально значимые проекты регионов или 30 млн руб. в капитал российского юрлица. Еще один вариант – купить недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. (в Москве – от 50 млн руб., на Дальнем Востоке – от 20 млн руб.). Третья возможность – регистрация и как минимум двухлетнее владение бизнесом с уплатой от 4 млн руб. налогов в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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