С помощью программы «золотых виз» в экономику удалось привлечь 2,66 млрд рублей
По данным источников агентства, подавали на ВНЖ в том числе граждане Германии, США, Китая и Южной Кореи. Как отмечают эксперты, результаты оцениваются как положительные, так как необходимо учитывать и геополитическую обстановку, и санкционные риски.
Ожидается, что в ближайшее время приток обращений увеличится. Кроме того, в пресс-службе Минэкономразвития заявили, что больше всего обращений поступило в 2023 г., их было 24. В 2024 г. – 14, а в 2025 г. количество обращений уже достигло двух, передает издание.
В июле 2022 г. закон об упрощенном порядке получения ВНЖ подписал президент Владимир Путин. ВНЖ для инвесторов, который дает возможность свободного въезда в Россию для ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание, начал действовать с 11 января 2023 г.
Согласно параметрам, определенным правительством, для получения «золотой визы» нужно вложить от 15 млн руб. в социально значимые проекты регионов или 30 млн руб. в капитал российского юрлица. Еще один вариант – купить недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. (в Москве – от 50 млн руб., на Дальнем Востоке – от 20 млн руб.). Третья возможность – регистрация и как минимум двухлетнее владение бизнесом с уплатой от 4 млн руб. налогов в год.