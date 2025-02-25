Бундесбанк впервые с 1979 года зафиксировал убытки
По итогам 2024 г. Бундесбанк (Федеральный банк Германии) сообщил о финансовых убытках в размере 19,2 млрд евро, что стало его первым убытком с 1979 г., свидетельствуют данные банка.
Ранее, в 2023 г., банк объявил об убытках в 21,6 млрд евро, но эти потери удалось компенсировать за счет высвобождения 19,2 млрд евро из накопленных резервов, а также использования 2,4 млрд из фондов, что позволило ему завершить год без отрицательных итогов. Как поясняет Politico, проблемы Бундесбанка связаны с особенностями его облигационного портфеля, доходность которого ниже, чем у других европейских центральных банков, поскольку он в основном состоит из немецких облигаций, которые традиционно имеют меньшую доходность по сравнению с ценными бумагами других стран еврозоны.
13 декабря 2024 г. Бундесбанк пересмотрел прогноз роста немецкой экономики, ожидая всего лишь 0,2% роста ВВП в 2025 г. вместо ранее прогнозируемых 1,1%. На 2026 и 2027 гг. банк также прогнозирует умеренные темпы роста – 0,8% и 0,9% соответственно. Президент банка Йоахим Нагель указал на «возможное усиление глобального протекционизма» как основной источник неопределенности.
30 января стало известно, что ВВП Германии в IV квартале 2024 г. уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Потребительские и государственные расходы выросли, тогда как объем экспорта значительно снизился, отмечает агентство. В годовом выражении ВВП страны в октябре – декабре также уменьшился на 0,2% с поправкой на число рабочих дней. В III квартале экономика Германии выросла на 0,1% в квартальном выражении и сократилась на 0,3% в годовом, что подтверждает ранние предварительные данные. За весь 2024 г. экономика уменьшилась на 0,2% после спада на 0,3% годом ранее.
16 декабря 2024 г. Bloomberg со ссылкой на аналитиков писало, что показатели Германии упали ниже допандемийного периода, а экономика страны может прийти к точке невозврата. По данным издания, экономика ФРГ на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: сейчас ее размер на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.