Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Бундесбанк впервые с 1979 года зафиксировал убытки

Ведомости

По итогам 2024 г. Бундесбанк (Федеральный банк Германии) сообщил о финансовых убытках в размере 19,2 млрд евро, что стало его первым убытком с 1979 г., свидетельствуют данные банка.

Ранее, в 2023 г., банк объявил об убытках в 21,6 млрд евро, но эти потери удалось компенсировать за счет высвобождения 19,2 млрд евро из накопленных резервов, а также использования 2,4 млрд из фондов, что позволило ему завершить год без отрицательных итогов. Как поясняет Politico, проблемы Бундесбанка связаны с особенностями его облигационного портфеля, доходность которого ниже, чем у других европейских центральных банков, поскольку он в основном состоит из немецких облигаций, которые традиционно имеют меньшую доходность по сравнению с ценными бумагами других стран еврозоны.

13 декабря 2024 г. Бундесбанк пересмотрел прогноз роста немецкой экономики, ожидая всего лишь 0,2% роста ВВП в 2025 г. вместо ранее прогнозируемых 1,1%. На 2026 и 2027 гг. банк также прогнозирует умеренные темпы роста – 0,8% и 0,9% соответственно. Президент банка Йоахим Нагель указал на «возможное усиление глобального протекционизма» как основной источник неопределенности.

30 января стало известно, что ВВП Германии в IV квартале 2024 г. уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Потребительские и государственные расходы выросли, тогда как объем экспорта значительно снизился, отмечает агентство. В годовом выражении ВВП страны в октябре – декабре также уменьшился на 0,2% с поправкой на число рабочих дней. В III квартале экономика Германии выросла на 0,1% в квартальном выражении и сократилась на 0,3% в годовом, что подтверждает ранние предварительные данные. За весь 2024 г. экономика уменьшилась на 0,2% после спада на 0,3% годом ранее.

16 декабря 2024 г. Bloomberg со ссылкой на аналитиков писало, что показатели Германии упали ниже допандемийного периода, а экономика страны может прийти к точке невозврата. По данным издания, экономика ФРГ на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: сейчас ее размер на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных