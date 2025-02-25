Бундесбанк впервые с 1979 года зафиксировал убытки

Ранее, в 2023 г., банк объявил об убытках в 21,6 млрд евро, но эти потери удалось компенсировать за счет высвобождения 19,2 млрд евро из накопленных резервов, а также использования 2,4 млрд из фондов, что позволило ему завершить год без отрицательных итогов. Как поясняет Politico, проблемы Бундесбанка связаны с особенностями его облигационного портфеля, доходность которого ниже, чем у других европейских центральных банков, поскольку он в основном состоит из немецких облигаций, которые традиционно имеют меньшую доходность по сравнению с ценными бумагами других стран еврозоны.