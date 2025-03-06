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Объем ФНБ на 1 марта достиг 11,88 трлн рублей

Ведомости

По состоянию на 1 марта объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 11,88 трлн руб., или 5,5 % ВВП, прогнозируемого на 2025 г., что эквивалентно $134,47 млн. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,29 млрд китайских юаней, 174 626,7 кг золота в обезличенной форме и около 1,25 трлн руб.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в этом году составил 11,26 трлн руб., что эквивалентно $113,3 млн.

По состоянию на 1 января объем ФНБ достиг 11,88 трлн руб. К 1 февраля этот показатель превысил 11,92 трлн руб., или 6,6% ВВП, что было эквивалентно $133,53 млн.

4 марта замминистра финансов Владимир Колычев заявил журналистам, что Минфин не планирует менять нынешнюю нормативную структуру вложений ФНБ, в том числе добавлять в нее криптоактивы. С точки зрения суверенных бюджетных резервов важно, чтобы активы, в которые были вложены эти резервы, можно было очень быстро реализовать без существенной переоценки. А криптоактивы – это актив с повышенной волатильностью, отметил замминистра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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