Объем ФНБ на 1 марта достиг 11,88 трлн рублей

4 марта замминистра финансов Владимир Колычев заявил журналистам, что Минфин не планирует менять нынешнюю нормативную структуру вложений ФНБ, в том числе добавлять в нее криптоактивы. С точки зрения суверенных бюджетных резервов важно, чтобы активы, в которые были вложены эти резервы, можно было очень быстро реализовать без существенной переоценки. А криптоактивы – это актив с повышенной волатильностью, отметил замминистра.