Объем ФНБ на 1 марта достиг 11,88 трлн рублей
По состоянию на 1 марта объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 11,88 трлн руб., или 5,5 % ВВП, прогнозируемого на 2025 г., что эквивалентно $134,47 млн. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,29 млрд китайских юаней, 174 626,7 кг золота в обезличенной форме и около 1,25 трлн руб.
Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в этом году составил 11,26 трлн руб., что эквивалентно $113,3 млн.
4 марта замминистра финансов Владимир Колычев заявил журналистам, что Минфин не планирует менять нынешнюю нормативную структуру вложений ФНБ, в том числе добавлять в нее криптоактивы. С точки зрения суверенных бюджетных резервов важно, чтобы активы, в которые были вложены эти резервы, можно было очень быстро реализовать без существенной переоценки. А криптоактивы – это актив с повышенной волатильностью, отметил замминистра.