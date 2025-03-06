Центробанк Турции понизил ключевую ставку в третий раз подряд
Центробанк Турции уменьшил учетную ставку с 45 до 42,5%, что стало третьим снижением подряд, следует из сообщения на сайте регулятора.
По его данным, базовая инфляция в стране замедлилась в феврале после роста в январе. Несмотря на превышение прогнозов по внутреннему спросу в IV квартале 2024 г., в I квартале он остается на дезинфляционном уровне. Банк сообщил, что внимательно отслеживает влияние денежно-кредитной политики на кредитные и депозитные рынки, а также на внутренний спрос. В ЦБ отметили, что, несмотря на общее улучшение инфляционных ожиданий и ценовой политики, они по-прежнему создают риски для процесса дезинфляции.
Регулятор подчеркнул, что намерен сохранять жесткую денежно-кредитную политику до достижения ценовой стабильности. Размер учетной ставки будет определяться с учетом текущих и прогнозируемых инфляционных показателей. Дополнительно приняты макропруденциальные меры для реагирования на возможные изменения в сфере кредитования и депозитов. Ранее эксперты турецкого Центробанка совместно с аналитиками Университета Сабанджи сообщили, что население и бизнес воспринимают повышение ставок как фактор роста издержек и ухудшения условий кредитования.
В марте 2024 г. турецкий регулятор решил повысить ключевую ставку с 45 до 50%. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивого снижения темпов базовой месячной инфляции. Далее учетная ставка сохранялась на уровне 50% годовых. 26 декабря 2024 г. Центробанк Турции впервые снизил ключевую ставку c февраля 2023 г. на 250 б. п. до 47,5%. 23 января он вновь снизил ключевую ставку до 45%.