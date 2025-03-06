Центробанк Турции понизил ключевую ставку в третий раз подряд

По его данным, базовая инфляция в стране замедлилась в феврале после роста в январе. Несмотря на превышение прогнозов по внутреннему спросу в IV квартале 2024 г., в I квартале он остается на дезинфляционном уровне. Банк сообщил, что внимательно отслеживает влияние денежно-кредитной политики на кредитные и депозитные рынки, а также на внутренний спрос. В ЦБ отметили, что, несмотря на общее улучшение инфляционных ожиданий и ценовой политики, они по-прежнему создают риски для процесса дезинфляции.