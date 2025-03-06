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Центробанк Турции понизил ключевую ставку в третий раз подряд

Ведомости

Центробанк Турции уменьшил учетную ставку с 45 до 42,5%, что стало третьим снижением подряд, следует из сообщения на сайте регулятора.

По его данным, базовая инфляция в стране замедлилась в феврале после роста в январе. Несмотря на превышение прогнозов по внутреннему спросу в IV квартале 2024 г., в I квартале он остается на дезинфляционном уровне. Банк сообщил, что внимательно отслеживает влияние денежно-кредитной политики на кредитные и депозитные рынки, а также на внутренний спрос. В ЦБ отметили, что, несмотря на общее улучшение инфляционных ожиданий и ценовой политики, они по-прежнему создают риски для процесса дезинфляции.

Регулятор подчеркнул, что намерен сохранять жесткую денежно-кредитную политику до достижения ценовой стабильности. Размер учетной ставки будет определяться с учетом текущих и прогнозируемых инфляционных показателей. Дополнительно приняты макропруденциальные меры для реагирования на возможные изменения в сфере кредитования и депозитов. Ранее эксперты турецкого Центробанка совместно с аналитиками Университета Сабанджи сообщили, что население и бизнес воспринимают повышение ставок как фактор роста издержек и ухудшения условий кредитования.

В марте 2024 г. турецкий регулятор решил повысить ключевую ставку с 45 до 50%. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивого снижения темпов базовой месячной инфляции. Далее учетная ставка сохранялась на уровне 50% годовых. 26 декабря 2024 г. Центробанк Турции впервые снизил ключевую ставку c февраля 2023 г. на 250 б. п. до 47,5%. 23 января он вновь снизил ключевую ставку до 45%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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