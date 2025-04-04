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В Думу внесен проект о скидке на штрафы бизнесу по итогам прокурорских проверок

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий скидку 50% при своевременной уплате штрафов за нарушения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе если их выявила прокуратура. Документ опубликован в думской электронной базе.

Сейчас законодательно уже установлена возможность погашения штрафа со скидкой, но не в том случае, если нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Новый законопроект устраняет этот правовой пробел, говорится в пояснительной записке.

Льгота будет действовать вне зависимости от того, назначены штрафы по представлению прокуратуры, органами местного самоуправления или иными ведомствами, сообщил один из авторов инициативы, депутат Василий Пискарев («Единая Россия»). Оплатить их со скидкой можно не позднее 20 дней.

В январе Минюст предложил увеличить размер штрафов по 36 экономическим статьям УК РФ, так как они устарели из-за инфляции. Как указывало ведомство, некоторые штрафы не пересматривались с 2003 г. В частности, предлагалось повысить штрафы за нарушение авторских и смежных прав – с 200 000 до 1 млн руб. и с 500 000 до 2,5 млн руб., а также за незаконное предпринимательство – с 300 000 до 1,5 млн руб. Эксперты в разговоре с «Ведомостями» подчеркивали, что инициатива ожидаема и востребована, но может нести в себе риски для малого и среднего бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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