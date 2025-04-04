В Думу внесен проект о скидке на штрафы бизнесу по итогам прокурорских проверок

В январе Минюст предложил увеличить размер штрафов по 36 экономическим статьям УК РФ, так как они устарели из-за инфляции. Как указывало ведомство, некоторые штрафы не пересматривались с 2003 г. В частности, предлагалось повысить штрафы за нарушение авторских и смежных прав – с 200 000 до 1 млн руб. и с 500 000 до 2,5 млн руб., а также за незаконное предпринимательство – с 300 000 до 1,5 млн руб. Эксперты в разговоре с «Ведомостями» подчеркивали, что инициатива ожидаема и востребована, но может нести в себе риски для малого и среднего бизнеса.