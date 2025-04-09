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Чебесков: подготовлен проект условий для возвращения иностранных компаний в РФ

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Проект условий для возвращения иностранных компаний в Россию уже подготовлен, на этой неделе планируется его обсуждение. Об этом замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «РИА Новости».

«На площадке правкомиссии обсудим проект», – отметил Чебесков, добавив, что условия выхода зарубежного бизнеса из России останутся прежними.

8 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в ЦБ не поступало запросов о возвращении в страну иностранных компаний из финансовой сферы.

18 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западного бизнеса в РФ с гарантиями добросовестного выполнения обязательств бизнесменами. Российский лидер также заявил, что вопрос о возвращении иностранного бизнеса в страну будет рассматриваться исключительно с учетом приоритета российских компаний и их сотрудников. По словам российского лидера, если теперь какие-либо ниши ушедших из России предприятий заняты, то «поезд ушел», преференций не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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