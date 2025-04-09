Чебесков: подготовлен проект условий для возвращения иностранных компаний в РФ

18 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западного бизнеса в РФ с гарантиями добросовестного выполнения обязательств бизнесменами. Российский лидер также заявил, что вопрос о возвращении иностранного бизнеса в страну будет рассматриваться исключительно с учетом приоритета российских компаний и их сотрудников. По словам российского лидера, если теперь какие-либо ниши ушедших из России предприятий заняты, то «поезд ушел», преференций не будет.