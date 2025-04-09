Чебесков: подготовлен проект условий для возвращения иностранных компаний в РФ
Проект условий для возвращения иностранных компаний в Россию уже подготовлен, на этой неделе планируется его обсуждение. Об этом замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «РИА Новости».
«На площадке правкомиссии обсудим проект», – отметил Чебесков, добавив, что условия выхода зарубежного бизнеса из России останутся прежними.
8 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в ЦБ не поступало запросов о возвращении в страну иностранных компаний из финансовой сферы.
18 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западного бизнеса в РФ с гарантиями добросовестного выполнения обязательств бизнесменами. Российский лидер также заявил, что вопрос о возвращении иностранного бизнеса в страну будет рассматриваться исключительно с учетом приоритета российских компаний и их сотрудников. По словам российского лидера, если теперь какие-либо ниши ушедших из России предприятий заняты, то «поезд ушел», преференций не будет.