Доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ составили 37,8 млрд рублей за I квартал
В I квартале 2025 г. от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ в федеральный бюджет поступило 37,8 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
В аналогичный период 2024 г. собрали на 40% меньше – 27 мрлд руб. Тогда действовали всего две ступени НДФЛ: 13% и 15%. «Известия» прогнозируют, что с каждым месяцем поступления от «налога на богатых» будут нарастать в геометрической прогрессии, так как все больше людей перейдут порог «повышенных» доходов.
«Известия» пишут, что поступления «налога на богатых» в сравнении с доходами от НДФЛ в региональные и муниципальные бюджеты, куда сборы идут по базовой ставке в 13%, очень малы. Согласно данным ФНС, за I квартал было собрано 1,6 трлн руб., а на аналогичный период прошлого года – 1,4 трлн руб.
С 2025 г. в России вступила в силу пятиступенчатая шкала НДФЛ. При сумме заработанного от 2,4 млн до 5 млн руб. она составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. В ходе рассмотрения поправок Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ заплатят лишь около 2,5 млн человек. При этом все дополнительные поступления от расширения прогрессивной шкалы будут направлены в доход федерального бюджета.