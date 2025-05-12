Доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ составили 37,8 млрд рублей за I квартал

С 2025 г. в России вступила в силу пятиступенчатая шкала НДФЛ. При сумме заработанного от 2,4 млн до 5 млн руб. она составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. В ходе рассмотрения поправок Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ заплатят лишь около 2,5 млн человек. При этом все дополнительные поступления от расширения прогрессивной шкалы будут направлены в доход федерального бюджета.