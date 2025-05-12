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Доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ составили 37,8 млрд рублей за I квартал

Ведомости

В I квартале 2025 г. от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ в федеральный бюджет поступило 37,8 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

В аналогичный период 2024 г. собрали на 40% меньше – 27 мрлд руб. Тогда действовали всего две ступени НДФЛ: 13% и 15%. «Известия» прогнозируют, что с каждым месяцем поступления от «налога на богатых» будут нарастать в геометрической прогрессии, так как все больше людей перейдут порог «повышенных» доходов. 

«Известия» пишут, что поступления «налога на богатых» в сравнении с доходами от НДФЛ в региональные и муниципальные бюджеты, куда сборы идут по базовой ставке в 13%, очень малы. Согласно данным ФНС, за I квартал было собрано 1,6 трлн руб., а на аналогичный период прошлого года – 1,4 трлн руб.

С 2025 г. в России вступила в силу пятиступенчатая шкала НДФЛ. При сумме заработанного от 2,4 млн до 5 млн руб. она составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. В ходе рассмотрения поправок Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ заплатят лишь около 2,5 млн человек. При этом все дополнительные поступления от расширения прогрессивной шкалы будут направлены в доход федерального бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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