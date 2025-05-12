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Инновационные препараты от диабета могут сэкономить РФ до 20 млрд рублей в год

Ведомости

Лечение ожирения и диабета 2 типа с помощью современных препаратов – семаглутида и тирзепатида – поможет уменьшить число осложнений, частоту госпитализаций и уровень инвалидизации населения, а значит, сократит расходы бюджета РФ на сумму до 20 млрд руб. в год, сообщил «Ведомостям» президент Ассоциации организаций экспертизы качества Сергей Зеленец.

«Экономический эффект от применения препаратов нового поколения складывается из нескольких факторов. Улучшение контроля гликемии и снижение веса позволяет сократить риск осложнений, включая сердечно-сосудистые заболевания, нефропатию и ретинопатию. Это ведет к снижению числа госпитализаций и случаев инвалидности, а также повышает трудоспособность», – говорится в сообщении.

Коммерческие продажи препаратов на основе семаглутида в России достигли 8,8 млрд руб. в 2024 г., а государственные закупки составили дополнительно 1,7 млрд руб., сообщили в ассоциации. В сравнении с 2023 г. (3,1 млрд руб.) рынок аналогичных препаратов вырос в три раза за год.

Тирзепатид обеспечивает снижение массы тела на 15,3% в течение года применения, что почти вдвое эффективнее семаглутида (8,3%). «В январе 2025 г. пользователи искали препараты семаглутида 415 800 раз, что на 30% больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о стабильно высоком и растущем интересе к данной группе препаратов», – отметила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко со ссылкой на данные «Яндекса».

На федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» государство ежегодно выделяет около 9 млрд руб. При этом, по данным главы Федерации фармацевтических работников Виты Вебер, для эффективной и комплексной работы в этом направлении требуется от 150 млрд руб. в год.

13 февраля «Ведомости» писали, что компания «Промомед» увеличила продажи лекарственных средств на 28% по сравнению с январем 2024 г. Существенный вклад в рост внес запуск нового препарата «Велгия», который содержит в составе семаглутид.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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