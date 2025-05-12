Инновационные препараты от диабета могут сэкономить РФ до 20 млрд рублей в год

Тирзепатид обеспечивает снижение массы тела на 15,3% в течение года применения, что почти вдвое эффективнее семаглутида (8,3%). «В январе 2025 г. пользователи искали препараты семаглутида 415 800 раз, что на 30% больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о стабильно высоком и растущем интересе к данной группе препаратов», – отметила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко со ссылкой на данные «Яндекса».