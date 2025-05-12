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Новак: Россия станет экспортером № 1 на газовые рынки Азии к 2050 году

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Россия станет главным экспортером на газовые рынки Азии к 2050 г., написал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

«В планах – разработка собственных технологий бесшовных труб и труб большого диаметра, а также кооперация с дружественными странами для совместного развития газовой инфраструктуры и заключение долгосрочных контрактов, формирование своповых поставок партнерами», – говорится в публикации. По словам вице-премьера РФ, благодаря этому Россия нарастит экспорт трубопроводного газа до 197 млрд куб. м к 2036 г.

СПГ остается стратегическим направлением газовой отрасли страны, отметил Новак. Чтобы достичь ведущих позиций среди поставщиков, в стране будут развиваться собственный сервис и технологии СПГ и расширяться флот газовозов. Машиностроение на рынке нефтегазохимии также должно быть передовым, чтобы как обеспечить импортозамещение, так и увеличить экспорт, объяснил зампредседателя правительства.

30 апреля стало известно, что «Газпром» вернулся к чистой прибыли по МСФО в 2024 г. (1,2 трлн руб. в сравнении с убытком в размере 629,1 млрд руб. в 2023 г.). Ключевым фактором роста финансовых показателей компании стал рост экспорта газа, включая увеличение экспорта в Китай.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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