Новак: Россия станет экспортером № 1 на газовые рынки Азии к 2050 году
Россия станет главным экспортером на газовые рынки Азии к 2050 г., написал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».
«В планах – разработка собственных технологий бесшовных труб и труб большого диаметра, а также кооперация с дружественными странами для совместного развития газовой инфраструктуры и заключение долгосрочных контрактов, формирование своповых поставок партнерами», – говорится в публикации. По словам вице-премьера РФ, благодаря этому Россия нарастит экспорт трубопроводного газа до 197 млрд куб. м к 2036 г.
СПГ остается стратегическим направлением газовой отрасли страны, отметил Новак. Чтобы достичь ведущих позиций среди поставщиков, в стране будут развиваться собственный сервис и технологии СПГ и расширяться флот газовозов. Машиностроение на рынке нефтегазохимии также должно быть передовым, чтобы как обеспечить импортозамещение, так и увеличить экспорт, объяснил зампредседателя правительства.