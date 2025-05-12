Новак: Россия станет экспортером № 1 на газовые рынки Азии к 2050 году

«В планах – разработка собственных технологий бесшовных труб и труб большого диаметра, а также кооперация с дружественными странами для совместного развития газовой инфраструктуры и заключение долгосрочных контрактов, формирование своповых поставок партнерами», – говорится в публикации. По словам вице-премьера РФ, благодаря этому Россия нарастит экспорт трубопроводного газа до 197 млрд куб. м к 2036 г.