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Бюджетные расходы на льготную ипотеку вырастут до 278,9 млрд рублей

Ведомости

Расходы федерального бюджета на программы льготной ипотеки в 2025 г. составят 278,9 млрд руб. Такие данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в федеральный бюджет, подготовленному Минфином с учетом текущей макроэкономической ситуации.

Средства пойдут на финансирование семейной ипотеки, дальневосточной, льготной ипотеки в новых регионах, а также общероссийской программы субсидирования ставок. Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Общий объем расходов бюджета в 2025 г. увеличится на 829,2 млрд руб. до 42,3 трлн руб. главным образом за счет роста ненефтегазовых доходов. При этом дефицит бюджета возрастет почти в три раза – с 1,17 до 3,79 трлн руб. Власти планируют покрыть его, в том числе, за счет использования средств Фонда национального благосостояния – объем изъятия из него составит 447,2 млрд руб.

Ранее стало известно, что в I квартале 2025 г. от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ в федеральный бюджет поступило 37,8 млрд руб. В аналогичный период 2024 г. собрали на 40% меньше – 27 млрд руб. Тогда действовали всего две ступени НДФЛ: 13% и 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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