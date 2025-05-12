Бюджетные расходы на льготную ипотеку вырастут до 278,9 млрд рублей

Общий объем расходов бюджета в 2025 г. увеличится на 829,2 млрд руб. до 42,3 трлн руб. главным образом за счет роста ненефтегазовых доходов. При этом дефицит бюджета возрастет почти в три раза – с 1,17 до 3,79 трлн руб. Власти планируют покрыть его, в том числе, за счет использования средств Фонда национального благосостояния – объем изъятия из него составит 447,2 млрд руб.