Бюджетные расходы на льготную ипотеку вырастут до 278,9 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на программы льготной ипотеки в 2025 г. составят 278,9 млрд руб. Такие данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в федеральный бюджет, подготовленному Минфином с учетом текущей макроэкономической ситуации.
Средства пойдут на финансирование семейной ипотеки, дальневосточной, льготной ипотеки в новых регионах, а также общероссийской программы субсидирования ставок. Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
Общий объем расходов бюджета в 2025 г. увеличится на 829,2 млрд руб. до 42,3 трлн руб. главным образом за счет роста ненефтегазовых доходов. При этом дефицит бюджета возрастет почти в три раза – с 1,17 до 3,79 трлн руб. Власти планируют покрыть его, в том числе, за счет использования средств Фонда национального благосостояния – объем изъятия из него составит 447,2 млрд руб.
Ранее стало известно, что в I квартале 2025 г. от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ в федеральный бюджет поступило 37,8 млрд руб. В аналогичный период 2024 г. собрали на 40% меньше – 27 млрд руб. Тогда действовали всего две ступени НДФЛ: 13% и 15%.