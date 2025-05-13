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Экспорт товаров за I квартал снизился на 6,8%

Ведомости

Экспорт товаров из России снизился в годовом выражении на 6,8% до $94,9 млрд, импорт вырос на 0,1% до $63,1 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы, составленных по итогам внешней торговли в I квартале.

В январе – марте внешнеторговый оборот РФ составил $158 млрд и в годовом исчислении сократился на 4,2%.

Основу экспорта составили минеральные продукты. Их удельный вес в товарной структуре вышел на 58,5%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес пришелся на машины и оборудование – 48,5%.

Основными торговыми партерами России по-прежнему являются страны Азиатского региона. На экспорт в них ушло $72,2 млрд, а на импорт – $42,7 млрд. В европейские страны РФ экспортировала суммарно на $14,5 млрд, а импортировала $15,8 млрд.

17 января «Ведомости» писали, что экспорт угля из России падает третий год подряд. В 2024 г. он составил 195 млн т, что на 8% меньше, чем годом ранее. По данным агентства, российские компании значительно сократили поставки угля в Китай, Южную Корею и Турцию, уступив долю на этих рынках конкурентам – в основном поставщикам из Австралии и Колумбии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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