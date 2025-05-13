Экспорт товаров за I квартал снизился на 6,8%
Экспорт товаров из России снизился в годовом выражении на 6,8% до $94,9 млрд, импорт вырос на 0,1% до $63,1 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы, составленных по итогам внешней торговли в I квартале.
В январе – марте внешнеторговый оборот РФ составил $158 млрд и в годовом исчислении сократился на 4,2%.
Основу экспорта составили минеральные продукты. Их удельный вес в товарной структуре вышел на 58,5%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес пришелся на машины и оборудование – 48,5%.
Основными торговыми партерами России по-прежнему являются страны Азиатского региона. На экспорт в них ушло $72,2 млрд, а на импорт – $42,7 млрд. В европейские страны РФ экспортировала суммарно на $14,5 млрд, а импортировала $15,8 млрд.
17 января «Ведомости» писали, что экспорт угля из России падает третий год подряд. В 2024 г. он составил 195 млн т, что на 8% меньше, чем годом ранее. По данным агентства, российские компании значительно сократили поставки угля в Китай, Южную Корею и Турцию, уступив долю на этих рынках конкурентам – в основном поставщикам из Австралии и Колумбии.