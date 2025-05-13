Экспорт товаров за I квартал снизился на 6,8%

17 января «Ведомости» писали, что экспорт угля из России падает третий год подряд. В 2024 г. он составил 195 млн т, что на 8% меньше, чем годом ранее. По данным агентства, российские компании значительно сократили поставки угля в Китай, Южную Корею и Турцию, уступив долю на этих рынках конкурентам – в основном поставщикам из Австралии и Колумбии.