Россия впервые с начала спецоперации получила суверенный рейтинг за границей

Как выяснили «Ведомости», китайское агентство CCXI присвоило России кредитный рейтинг BBB+g («стабильный»). До этого в CCXI у страны был BBB-g, но в 2022 г. рейтинг сначала понизили до BBg, а потом отозвали. Это первый после начала СВО на Украине полученный суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве.