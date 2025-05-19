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Россия впервые с начала спецоперации получила суверенный рейтинг за границей

Ведомости

Как выяснили «Ведомости», китайское агентство CCXI присвоило России кредитный рейтинг BBB+g («стабильный»). До этого в CCXI у страны был BBB-g, но в 2022 г. рейтинг сначала понизили до BBg, а потом отозвали. Это первый после начала СВО на Украине полученный суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве.

В обосновании рейтинга агентство отметило:

  • Адаптацию экономики к санкциям.

  • Большие резервы ($687 млрд) и ФНБ (11,75 трлн руб.).

  • Низкий госдолг (24,989 трлн руб. внутренний, $53,9 млрд – внешний).

  • Рост ВПК, который может помочь гражданскому сектору.

Китайское агентство также выделило следующие возможные риски: дефицит кадров, высокая инфляция (10,09% в мае) из-за которой ЦБ удерживает ключевую ставку на уровне 21% годовых, высокие госрасходы.

Повысить рейтинг, по оценкам агентства, могут: ослабление санкций и снижение геополитической напряженности, рост экономики выше прогнозов. Понизить – новая эскалация на Украине, истощение ФНБ, существенные изменения в системе обслуживания долга или выход управления им из-под контроля, которые приведут к фактическому дефолту

CCXI – совместное предприятие Moody’s China (BVI), которой принадлежит 30% акций, и китайской Beijing Zhixiang Information Management Consulting (70%). Это первое и крупнейшее рейтинговое агентство Китая. После 2022 г. Fitch, Moody’s и S&P отозвали рейтинги России из-за санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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