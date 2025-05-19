Россия впервые с начала спецоперации получила суверенный рейтинг за границей
Как выяснили «Ведомости», китайское агентство CCXI присвоило России кредитный рейтинг BBB+g («стабильный»). До этого в CCXI у страны был BBB-g, но в 2022 г. рейтинг сначала понизили до BBg, а потом отозвали. Это первый после начала СВО на Украине полученный суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве.
В обосновании рейтинга агентство отметило:
Адаптацию экономики к санкциям.
Большие резервы ($687 млрд) и ФНБ (11,75 трлн руб.).
Низкий госдолг (24,989 трлн руб. внутренний, $53,9 млрд – внешний).
Рост ВПК, который может помочь гражданскому сектору.
Китайское агентство также выделило следующие возможные риски: дефицит кадров, высокая инфляция (10,09% в мае) из-за которой ЦБ удерживает ключевую ставку на уровне 21% годовых, высокие госрасходы.
Повысить рейтинг, по оценкам агентства, могут: ослабление санкций и снижение геополитической напряженности, рост экономики выше прогнозов. Понизить – новая эскалация на Украине, истощение ФНБ, существенные изменения в системе обслуживания долга или выход управления им из-под контроля, которые приведут к фактическому дефолту
CCXI – совместное предприятие Moody’s China (BVI), которой принадлежит 30% акций, и китайской Beijing Zhixiang Information Management Consulting (70%). Это первое и крупнейшее рейтинговое агентство Китая. После 2022 г. Fitch, Moody’s и S&P отозвали рейтинги России из-за санкций.