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Мишустин: общий размер господдержки МСП составил около 8,5 трлн рублей

Ведомости

Общий размер государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) оценивается примерно в 8,5 трлн руб. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП.

По его словам, финансовую поддержку получили около 500 000 предпринимателей. Действовали программа льготного кредитования, зонтичные поручительства, лизинг, гарантии региональных гарантийных организаций и микрозаймы. Правительство также помогало формированию промышленных и технопарков, где основными резидентами являются малый и средний бизнес. Кабмин профинансировал более 50 таких структур, которые приняли 900 компаний.

Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по увеличению численности занятых в МСП была перевыполнена, указал Мишустин. По результатам 2024 г. цифра превысила 29,3 млн человек. Рост числа предпринимателей стал итогом принятого за последние годы комплекса мер.

В январе «Коммерсантъ» писал, что деловая активность малого и среднего предпринимательства заметно ослабла за 2024 г. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль, составила 10% (как и в последние четыре года), а доля убыточных увеличилась до 8% после 5% в 2023 г. Сектор МСП в начале прошлого года ожидал расширения на фоне ушедших иностранных компаний, но к середине года произошел спад бизнес-активности. Это произошло из-за роста ключевой ставки Банка России, подорожания кредитов, снижения потребительской активности и государственной поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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