Мишустин: общий размер господдержки МСП составил около 8,5 трлн рублей

В январе «Коммерсантъ» писал, что деловая активность малого и среднего предпринимательства заметно ослабла за 2024 г. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль, составила 10% (как и в последние четыре года), а доля убыточных увеличилась до 8% после 5% в 2023 г. Сектор МСП в начале прошлого года ожидал расширения на фоне ушедших иностранных компаний, но к середине года произошел спад бизнес-активности. Это произошло из-за роста ключевой ставки Банка России, подорожания кредитов, снижения потребительской активности и государственной поддержки.