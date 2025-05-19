Мишустин: общий размер господдержки МСП составил около 8,5 трлн рублей
По его словам, финансовую поддержку получили около 500 000 предпринимателей. Действовали программа льготного кредитования, зонтичные поручительства, лизинг, гарантии региональных гарантийных организаций и микрозаймы. Правительство также помогало формированию промышленных и технопарков, где основными резидентами являются малый и средний бизнес. Кабмин профинансировал более 50 таких структур, которые приняли 900 компаний.
Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по увеличению численности занятых в МСП была перевыполнена, указал Мишустин. По результатам 2024 г. цифра превысила 29,3 млн человек. Рост числа предпринимателей стал итогом принятого за последние годы комплекса мер.
В январе «Коммерсантъ» писал, что деловая активность малого и среднего предпринимательства заметно ослабла за 2024 г. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль, составила 10% (как и в последние четыре года), а доля убыточных увеличилась до 8% после 5% в 2023 г. Сектор МСП в начале прошлого года ожидал расширения на фоне ушедших иностранных компаний, но к середине года произошел спад бизнес-активности. Это произошло из-за роста ключевой ставки Банка России, подорожания кредитов, снижения потребительской активности и государственной поддержки.