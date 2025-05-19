Bloomberg: ЕЦБ назвал рынок золота угрозой для финансовой стабильности еврозоны
Европейский центральный банк предупредил о потенциальной угрозе финансовой стабильности еврозоны со стороны рынка золота, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующую аналитическую записку четырех экономистов регулятора. Она опубликована в преддверии основного доклада о финансовых рисках, который выйдет 21 мая.
«Уязвимости возникли из-за того, что товарные рынки, как правило, сосредоточены в руках нескольких крупных компаний, часто связаны с кредитным плечом, и имеют высокую степень непрозрачности, обусловленную использованием внебиржевых деривативов», – говорится в записке.
Требование о поставках физического металла при заключении сделок может в случае дефицита вызвать цепочку маржин-коллов и потери среди участников. Рынок, по мнению экономистов Маурицио Майкла Хабиба, Оскара Шварца Бликке, Эмилио Сицилиано и Йонаса Вендельборна, которые создали документ, уязвим к скачкам ликвидности активов, что может повлиять на распространение шока на более широкий финансовый сектор.
22 апреля стоимость фьючерса на золото впервые достигла $3500 за унцию. Несмотря на исторический максимум, цена позже снизилась, но экономисты ЕЦБ указывают на сохраняющиеся структурные риски.