Bloomberg: ЕЦБ назвал рынок золота угрозой для финансовой стабильности еврозоны

Требование о поставках физического металла при заключении сделок может в случае дефицита вызвать цепочку маржин-коллов и потери среди участников. Рынок, по мнению экономистов Маурицио Майкла Хабиба, Оскара Шварца Бликке, Эмилио Сицилиано и Йонаса Вендельборна, которые создали документ, уязвим к скачкам ликвидности активов, что может повлиять на распространение шока на более широкий финансовый сектор.