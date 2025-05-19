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Bloomberg: ЕЦБ назвал рынок золота угрозой для финансовой стабильности еврозоны

Ведомости

Европейский центральный банк предупредил о потенциальной угрозе финансовой стабильности еврозоны со стороны рынка золота, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующую аналитическую записку четырех экономистов регулятора. Она опубликована в преддверии основного доклада о финансовых рисках, который выйдет 21 мая.

«Уязвимости возникли из-за того, что товарные рынки, как правило, сосредоточены в руках нескольких крупных компаний, часто связаны с кредитным плечом, и имеют высокую степень непрозрачности, обусловленную использованием внебиржевых деривативов», – говорится в записке.

Требование о поставках физического металла при заключении сделок может в случае дефицита вызвать цепочку маржин-коллов и потери среди участников. Рынок, по мнению экономистов Маурицио Майкла Хабиба, Оскара Шварца Бликке, Эмилио Сицилиано и Йонаса Вендельборна, которые создали документ, уязвим к скачкам ликвидности активов, что может повлиять на распространение шока на более широкий финансовый сектор.

22 апреля стоимость фьючерса на золото впервые достигла $3500 за унцию. Несмотря на исторический максимум, цена позже снизилась, но экономисты ЕЦБ указывают на сохраняющиеся структурные риски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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