В федеральный бюджет в 2024 году от ФНБ поступило 484,7 млрд рублей

В марте «Ведомости» писали, что ликвидная часть ФНБ опустилась до минимальных уровней к ВВП с 2008 г. На 1 марта она составила 3,394 трлн руб., или $38,7 млрд, – это 1,6% прогнозного ВВП на 2025 г. Последние три месяца ликвидная часть находится на своих исторически низких уровнях в процентах к ВВП (менее 2%). В абсолютном значении последний раз ликвидная часть ФНБ опускалась ниже в июне 2019 г. (до 2,14 трлн руб.).