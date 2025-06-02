В федеральный бюджет в 2024 году от ФНБ поступило 484,7 млрд рублей
В федеральный бюджет в 2024 г. доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы составили 484,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. В 2023 г. сумма составляла 358,3 млрд руб.
В указанную сумму входят проценты по валютным счетам в Банке России – 11 млрд руб., доходы от вложений в иные финансовые активы – 473,7 млрд руб. (в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк» – 376,1 млрд руб.).
Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в ЦБ 0,21% годовых составила: валюта и золото в обезличенной форме 0,37% – в рублях, 0,35% – в юанях.
В марте «Ведомости» писали, что ликвидная часть ФНБ опустилась до минимальных уровней к ВВП с 2008 г. На 1 марта она составила 3,394 трлн руб., или $38,7 млрд, – это 1,6% прогнозного ВВП на 2025 г. Последние три месяца ликвидная часть находится на своих исторически низких уровнях в процентах к ВВП (менее 2%). В абсолютном значении последний раз ликвидная часть ФНБ опускалась ниже в июне 2019 г. (до 2,14 трлн руб.).