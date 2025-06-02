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В федеральный бюджет в 2024 году от ФНБ поступило 484,7 млрд рублей

Ведомости

В федеральный бюджет в 2024 г. доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы составили 484,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. В 2023 г. сумма составляла 358,3 млрд руб.

В указанную сумму входят проценты по валютным счетам в Банке России – 11 млрд руб., доходы от вложений в иные финансовые активы – 473,7 млрд руб. (в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк» – 376,1 млрд руб.).

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в ЦБ 0,21% годовых составила: валюта и золото в обезличенной форме 0,37% – в рублях, 0,35% – в юанях.

В марте «Ведомости» писали, что ликвидная часть ФНБ опустилась до минимальных уровней к ВВП с 2008 г. На 1 марта она составила 3,394 трлн руб., или $38,7 млрд, – это 1,6% прогнозного ВВП на 2025 г. Последние три месяца ликвидная часть находится на своих исторически низких уровнях в процентах к ВВП (менее 2%). В абсолютном значении последний раз ликвидная часть ФНБ опускалась ниже в июне 2019 г. (до 2,14 трлн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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